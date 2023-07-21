Ученые убеждают, что нашли способ вернуть молодость через 4 дня
Источник:Aging
Старение всегда интересовало исследователей, особенно то, как его остановить. Ведь о долголетии и молодости мечтает чуть ли не каждый из нас. Теперь ученые сделали громкое заявление: они убеждают, что вернуть старение обратно можно в считанные дни.
Открытие совершила группа ученых во главе со знаменитым исследователем антивозрастных процессов из Гарвардской медицинской школы Дэвидом Синклером.
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Нам удалось идентифицировать 6 химических коктейлей, которые менее чем за неделю и без ущерба для клеточной идентичности восстанавливают юношеский профиль транскриптов всего генома и вращают транскриптомный возраст.
– отметил Синклер.
Отмечают, что полученные данные свидетельствуют о том, что вернуть молодость можно не только с помощью генетических, но и химических инструментов.Учтите, ученые пока не подтвердили свои выводы на людях, только на клеточной культуре.
Поэтому спешить с выводами несколько рано, убеждены другие ученые. Мол, это заявление звучит очень смело.
Что говорят другие исследователи
Биогеронтолог Мэтт Каберляйн, возглавляющий лабораторию в Медицинском центре Вашингтонского университета, тоже призвал относиться сдержанно к результатам гарвардских коллег, пока их результаты не будут проверены.
Впрочем, повод для оптимизма все-таки есть. Дэвид Синклер уже добился поразительных результатов по прекращению клеточного старения. Правда, раньше он использовал генетические инструменты.