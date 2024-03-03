Как удалить микрочастицы пластика из воды: ученые нашли простой способ

Микропластик заполонил землю, воду и воздух, и в то время, как ранее было предложено множество инновационных методов для устранения этих частиц, недавно ученые обнаружили, что люди с давних времен используют один самых эффективных методов очистки питьевой воды от них.

Специалисты в области биомедицинской инженерии и исследования микропластика из Медицинского университета Гуанчжоу и Цзинаньского университета (оба в Китае) поделились открытием об этом древнем методе. Их эксперимент показал, что кипячение воды, богатой кальцием (жесткая вода), удаляет из нее более 80% микропластика.

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Новое исследование микропластика

В китайском городе Гуанчжоу для исследования взяли образцы воды из водопровода разной жесткости. В них было добавлено три вида пластиковых частиц – полистирол, полиэтилен и полипропилен – размером от 0,1 до 150 микрометров. Затем образцы в течение пяти минут кипятили, затем охлаждали и измеряли содержание пластика в воде.

Во время кипячения в жесткой воде, насыщенной минералами, образуется нерастворимый карбонат кальция СаСО3, который обычно называют накипью. Исследователи предположили, что он может связывать частицы пластика, которые затем выпадают в осадок вместе с накипью.

Кипячение удаляет пластик из воды

В ходе эксперимента это предположение подтвердилось. Эффект очистки был наиболее выражен в образцах с высоким содержанием кальция, содержавших 300 миллиграммов CaCO3 на литр. Кипячение позволило удалить до 90% микропластика, имеющегося в воде. В менее жесткой воде (менее 60 миллиграммов CaCO3 на литр) с помощью кипячения удалось избавиться от 25% добавленного микропластика.

Таким образом, исследователи показали, что задача очистки питьевой воды от микропластика может быть решена не только с помощью дорогих современных фильтрационных систем, но и таким простым и проверенным временем методом, как кипячение, что также обеспечивает дезинфекцию.

Ученые также добавили, что если остатки накипи с "вкрапленным" пластиком плавают на поверхности, их можно убрать, пропустив воду через бумажный фильтр для кофе.