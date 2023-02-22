Нашли новый способ лечения СПИДа

Считается, что больной СПИДом будет страдать от него всю жизнь, однако с каждым годом врачи находят новые способы жить с этой болезнью.

Проблема лечения СПИДа

СПИД – сложное заболевание, и ежегодно более полумиллиона человек погибают из-за болезней, связанных со СПИДом. К счастью, этот показатель стабильно падает, и сегодня в мире живет около 40 миллионов человек с диагнозом "ВИЧ-инфицирования". Многие из них ведут практически обычный образ жизни, пусть и вынуждены регулярно принимать лекарства, подавляющие вирусную активность.

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Однако в январе 2011 года 53-летнему ВИЧ-инфицированному мужчине поставили не менее страшный диагноз - "острый миелоидный лейкоз" или рак крови, который без лечения приводит к смерти в течение нескольких месяцев. В основном эту болезнь лечат путем химиотерапии, но иногда используют и трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток, которая заменяет "сломанные" кроветворные клетки пациента нормальными клетками из костного мозга донора.

В феврале 2013 г. пациенту провели трансплантацию стволовых клеток, при которой донором выступила женщина с двумя копиями мутации в гене, кодирующей корецептор ВИЧ CCR5: такие клетки устойчивы к заражению вирусом иммунодефицита. Это гарантирует, что после трансплантации новые клетки будут нормально функционировать в организме зараженного ВИЧ реципиента.

Новая успешная терапия СПИДа

После курса химиотерапии и нескольких инфузий донорских лимфоцитов пациент продолжил принимать противовирусные препараты, однако в клетках крови не было и следов вируса. В ноябре 2018 года антиретровирусная терапия с согласия пациента была прекращена, однако врачи не выявили роста концентрации вируса или иммунного ответа организма ни сразу после прекращения лечения, ни через четыре года.

Хотя процедура трансплантации гемопоэтических стволовых клеток считается достаточно рискованной и проводят небольшое количество пациентов с тяжелыми формами рака крови, в будущем она может стать основой для нового способа лечения СПИДа.