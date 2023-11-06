Нашли диету, которая наиболее полезна для людей с раком груди

Новый литературный обзор подчеркивает, что кето-диета может оказать положительное влияние на борьбу с раком. Она может замедлить рост опухолей, усилить чувствительность раковых клеток к химиотерапии и даже облегчить симптомы этого опасного заболевания.

Воздействие кето-диеты на рак груди

Кето-диета имеет повышенное содержание жиров и низкий уровень углеводов, ее не в первый раз используют для исследований в контексте борьбы с раком. Она стимулирует организм переключаться на использование кетоновых тел вместо глюкозы в качестве главного источника энергии.

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Такой переход в метаболизме может создать неблагоприятные условия для раковых клеток, обычно для питания использующих гликолиз – процесс расщепления углеводов.

Однако уверенно заявить о положительном эффекте такого типа питания пока нельзя. Некоторые исследования сообщают о положительном влиянии кето-диет на качество и продолжительность жизни при раке молочной железы, другие не показывают такой взаимосвязи.

Авторы литературного обзора говорят о необходимости дальнейших исследований, которые покажут влияние диеты как на прогрессирование опухоли, так и состояние здоровья в целом.

Здоровым людям такую диету лучше не пробовать – такой тип питания может отрицательно повлиять на здоровье печени.

Что нужно знать о раке груди

Рак молочной железы начинается, когда в груди нарушается механизм деления клеток. В здоровом организме клетки постоянно умирают, но на их месте появляются новые. Раковые клетки делятся быстрее, чем нужно, и накапливаются образуя опухоль. Рак может распространиться из груди в лимфатические узлы и другие органы и ткани – это называется метастазированием.

Обычно первый заметный симптом – это шишка (опухоль) в области груди или подмышки.

Среди других симптомов могут быть:

припухлость части груди;

раздражение или ямочки на коже груди;

покраснение и шелушение в области сосков;

втягивание соска внутрь;

боли в участке соска;

выделение из сосков, в том числе кровь;

изменение размера или формы груди;

боль в груди.

В большинстве случаев опухоль в области груди вызвана другими безопасными состояниями, которые раком не являются и не повышают риск его развития. К примеру, это может быть фиброаденома (разрастание тканей груди) или киста (скопление жидкости). Но не следует ставить диагноз самостоятельно. Если вы заметили новообразование в груди, следует обратиться к врачу.