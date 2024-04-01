Какие существуют народные методы лечения боли и насколько они эффективны

Люди часто хотят избежать использования лекарств по разным причинам. Одним из таких способов является народная медицина, выясняем, насколько она эффективна против головной боли.

Холодный компресс

Для облегчения боли можно использовать холод и тепло. По данным Национального фонда борьбы с головной болью, большинство людей с мигренью выбирают холодные компрессы. А те кто имеет головную боль напряжения, чаще используют теплые.

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Холодные компрессы можно накладывать на лоб и виски. Важно не прикладывать лед непосредственно к коже – лучше использовать тонкую ткань как прослойку. Продолжительность компресса должна быть в пределах 15 – 20 минут, после чего следует делать перерыв.

Горячий душ

Горячий душ или теплые компрессы облегчают симптомы головной боли напряжения. Горячий пар может помочь при головных болях, связанных с гайморитом.

Следует быть осторожным, потому что чрезмерно горячий душ или компрессы могут вызвать противоположный эффект – мышечный спазм, а в крайних случаях – ожоги.

Массаж

Ограниченные данные двух небольших исследований показывают, что массаж, возможно, облегчает головную боль, но однозначный вывод сделать невозможно.

Примерно у 60% пациентов мигрень сопровождается аллодинией – это ощущение боли даже от легкого прикосновения, например, подушки или руки. В таком случае делать массаж не лучшая идея.

Техники релаксации

Методику нервно-мышечной релаксации и дыхательные упражнения, которые расслабляют организм, некоторые эксперты считают перспективными при головных болях напряжения. Однако доказательств их эффективности не так много. Исследования показывают противоречивые данные о том, ли они лучше, чем отсутствие лечения или плацебо.

Имбирь

Несколько исследований подтверждают потенциальную пользу имбиря в уменьшении интенсивности головной боли. Данные другого исследования свидетельствуют, что имбирь не эффективнее плацебо.

Химические компоненты имбиря отличаются в зависимости от источника и экстракта, поэтому результаты исследования актуальны только к тому составу, который изучается. Доказательная база имбиря для лечения головной боли очень мала, чтобы сделать однозначный вывод.

Яблочный уксус

Некоторые люди утверждают, что употребление яблочного уксуса, разбавленного водой или другими напитками, помогает справиться с головной болью.

Несмотря на то, что яблочный уксус имеет полезные свойства, которые были исследованы, сейчас нет научных доказательств того, что он может облегчить головную боль.