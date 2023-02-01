Как уменьшить риск аллергии: нашли простой способ

Витамин D, который вырабатывается в коже под воздействием солнечных лучей, необходим для полноценного развития детского организма, поскольку он укрепляет иммунитет, способствует здоровью костей и мышечной ткани, предотвращает развитие аллергических заболеваний.

Новое исследование ученых из Университета Западной Австралии показало, что в последние 20 – 30 лет врачи наблюдают рост количества аллергических заболеваний у детей. Вероятно, это связано с изменением образа жизни людей и особенностей детского питания.

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Новое исследование аллергии у детей

Эффективность биодобавок для компенсации дефицита витамина D по сравнению с плацебо уже неоднократно подтверждена, однако австралийские ученые применили новый подход: они также оценили пользу воздействия солнечных лучей.

В исследовании принимали участие около 200 новорожденных из группы высокого риска аллергических заболеваний, половина из них до шестимесячного возраста получала добавки с витамином D в дозировке 400 МЕ, контрольная группа – плацебо. Кроме того, они прикрепили портативные дозиметры ультрафиолетового излучения к одежде каждого ребенка.

В дальнейшем ученые измеряли уровень витамина D у детей посредством анализа крови в возрасте 3, 6, 12 и 30 месяцев. Они оценивали иммунные функции организма маленьких участников и фиксировали развитие пищевой аллергии или атопического дерматита.

Нахождение на солнце уменьшает риск аллергии

Через 3 месяца уровень витамина D был ожидано более высоким у детей, получавших биодобавки по сравнению с плацебо-группой. Ученые отметили, что полученные данные согласуются с результатами предыдущих исследований на эту тему. Однако выяснилось, что аллергия и экзема развивалась чаще у детей, реже находившихся на солнце, о чем свидетельствуют данные УФ-дозиметров. Кроме того, более частое влияние солнечного света было связано с укреплением детской иммунной системы.

Авторы работы увеличили срок наблюдательного периода до 2,5 лет, чтобы выяснить, сохранится ли профилактический эффект воздействия ультрафиолетового излучения на развитие аллергии и вновь убедились, что у детей, чаще бывавших на солнце, гораздо здоровее.

И хотя пребывание на солнце приносит безусловную пользу детям, ученые предупредили, что чрезмерное действие ультрафиолетового излучения может быть опасным для малышей, и в том числе из-за повышенного риска развития рака кожи (меланомы), поэтому родители должны соблюдать меру. Кроме того, пока недостаточно данных о том, сколько времени дети должны проводить на солнце, чтобы снизить риск развития аллергии, отметили ученые.