Стартовали испытания первой в мире мРНК-вакцины против рака легких

Ученые начали испытания новой вакцины против рака легких. Препарат может стать настоящим прорывом в лечении одного из самых опасных видов рака.

Что известно о вакцине против рака легких

Новая вакцина помогает иммунной системе выявлять и уничтожать раковые клетки, а также предотвращать их повторное появление.

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Вакцина получила название BNT116, ее разработала компания BioNTech. Принцип действия – мРНК-технология, которая уже доказала своей эффективностью в борьбе с COVID-19.

Ученые объяснили, что вакцина буквально "обучает" иммунную систему распознавать и уничтожать раковые клетки, не повреждая здоровые ткани.

Сейчас препарат предназначен для лечения самого распространенного типа рака легких – немелкоклеточного (NSCLC).

Справочно. От этого рака легких ежегодно умирает около 1,8 миллиона человек. Особенно трудно заболевание поддается на поздних стадиях, когда опухоли уже распространились по организму.

На каком этапе испытания

Известно, что в 7-ми странах уже стартовали клинические испытания вакцины. В частности, тестируют вакцину в Великобритании, США, Германии, Венгрии, Польше, Испании и Турции. Более того, в Британии вакцину уже тестируют на пациенте.

Планируют, что всего к испытаниям привлекут 130 пациентов с различными стадиями рака. Они будут привиты вакциной и будут получать иммунотерапию.

Ученые возлагают большие надежды на вакцину, ведь она проста в использовании и позволяет нацеливаться на конкретные раковые клетки.

Если испытания будут успешными, эта вакцина может стать стандартом лечения рака легких во всем мире.