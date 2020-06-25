Львовская область возглавила антирейтинг в Украине с наибольшим количеством подтвержденных случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 25 июня во Львовской области подтвердили 4 627 случаев инфицирования.

Статистика коронавируса на Львовщине

За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 204 человек, вчера количество было 203 человека. Об этом пишет пресс-служба ЛГС в телеграмме "Львов vs коронавирус".

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На Львовщине подтверждены 123 летальных случая, 3 из них – за минувшие сутки. Из позитивных новостей – 712 человек выздоровели.

За минувшие сутки лабораторные центры провели 800 ПЦР-тестов, из которых 630 – это из новых проб, следовательно, 204 – положительных результата, а из новых положительных проб – 129.

Среди новых больных – 51 житель Львова.

По состоянию на 25 июня в Украине подтвердили 40 008 случаев инфицирования, 17 158 человек выздоровели, однако 1 067 – умерли.

Какие недостатки во Львовской области обнаружил Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов посетил Львовскую область с рабочим визитом, чтобы выяснить причины резкого всплеска заболеваемости, а именно:

Большая очередь на тестирование. Иногда пациенты ожидали результаты по 7-10 дней.

Медленно проходят эпидемиологические расследования, особенно в отношении медработников. Из 268 начатых эпидемиологических расследований завершено только 3.

Плохая обеспеченность лекарственными средствами

Пренебрежение индивидуальными средствами в общественных местах, в частности в транспорте.

Заявление Садового касательно львовских больниц

На днях мэр города Андрей Садовый заявил, что не надо разделять больницы на те, которые "лечат" и "не лечат" коронавирус и привел примеры.

Я настаиваю на том, что не стоит разделять больницы по принципу "лечит/не лечит COVID-19",

– пояснил Садовый.

Мэр привел пример больницы скорой помощи. С начала эпидемии она не была определена как опорная, однако там принимают ургентных больных.

"Например, у пациента инфаркт, но в ходе диагностирования выясняется, что он болеет коронавирусом. Согласно протоколу пациента должны направить в инфекционную больницу. Но там нет возможности лечить инфаркты. Как тогда быть? Конечно, больной останется в больнице скорой помощи", – написал Андрей Садовый.

Политик отметил, что врачи подвергаются опасности, а нагрузка на медицинскую систему растает.

Поэтому нельзя делить медработников. Каждую больницу в Украине нужно финансировать и поддерживать как такую, которая лечит COVID-19

– отметил мэр.

Объяснение Садового о большом количестве больных

Мэр города Андрей Садовый объяснил, что наивысшее количество новых больных объясняется рекордным количеством проведенных ПЦР-исследований

Также он отметил, что, анализируя ситуацию в мире, везде, где есть ослабление карантина, бывают вспышки заболеваемости.

"Если уровень заболеваемости будет более 23%, то мы будем бить в набат. По состоянию на вчера – это 19%. И вот такая граница: 11%, 12%, 15%, 19% – держится в течение последних 2 недель", – рассказал Садовый.

Мэр города добавил, что львовяне начали плохо придерживаться карантинных ограничений. По его словам, в связи с этим вполне прогнозируемо, что количество больных будет увеличиваться.

Что говорят в облгосадминистрации

Кроме того, заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Тарас Грень в эфире 24 канала заявил, что он не полностью связывает 96 больных на Львовщине с увеличением количества тестирования. По его мнению, это связано со сложной эпидемиологической ситуацией. Тем более, люди устали от карантина и не всегда придерживаются его.

"К тому же, сегодня все тестирования проводят не по очереди, а в так называемом онлайн-режиме. Как следствие – увеличение количества больных. И последнее, наши лабораторные центры привлекли больше мощностей и действительно проводят больше тестирований", – отметил Грень.

Что о ситуации говорят в Минздраве

Ограничительные противоэпидемиологические меры в Украине теперь применяются не для целой области. Региональные комиссии самостоятельно могут принимать решение о закрытии отдельных городов или сфер деятельности в них. Во время брифинга Минздрав 18 июня главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко привел пример с ситуацией, которая происходит на Львовщине.

Львовская область по показателю инцидентности сегодня превышает допустимый в Украине 12 на 100 тысяч населения. Анализ показывает, что превышение происходит исключительно из-за города Львова. В то же время, Трускавец мог бы открыться и начинать работу, потому что там ситуация лучше,

– рассказал он.

Теперь на уровне региональной комиссии можно разбить область на несколько кластеров и принимать меры на местах.

Зато Степанов сообщил, что отныне на Львовщине будут делать дополнительных 300 тестов в сутки, чтобы тщательно промониторить ситуацию и избежать очередей. Также он добавил, что сегодня Минздрав изучает вопросы обеспечения лекарствами медучреждений и их готовности к возможной второй волне коронавируса.