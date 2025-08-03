На Закарпатье 3–летний ребенок склеил глаза суперклеем –медики объяснили, как действовать немедленно
- В селе Королево трехлетний мальчик случайно склеил веки суперклеем, медики оказали первую помощь и срочно госпитализировали ребенка.
- Медики отметили необходимость быстрого реагирования в случае химического поражения глаз и рекомендуют обращаться к офтальмологу даже при незначительных травмах.
В селе Королево, что на Закарпатье, трехлетний мальчик случайно травмировал глаза суперклеем. Инцидент случился, когда ребенок играл дома и нашел тюбик клея на столе.
Одно неосторожное движение – и жидкость попала на лицо, в частности, глаза и волосы. О случае рассказали специалисты экстренной медицинской помощи, передает 24 Канал.
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"Когда мы прибыли, малыш плакал, веки были склеены, он не мог открыть глаза. Мать объяснила, что мальчик сам достал тюбик клея", – рассказали медики.
Ликри оказали первую помощь на месте – обезболили, промыли глаза и обработали кожу. Ребенка срочно госпитализировали в Закарпатскую областную детскую больницу в Мукачево, где его осмотрел офтальмолог.
Что делать при химическом поражении глаз?
Медики отметили, что глаза чрезвычайно уязвимы к химикатам, поэтому действовать нужно немедленно. В случае контакта с агрессивным веществом – особенно у детей, не стоит медлить с вызовом "скорой".
Алгоритм первой помощи:
- Сохраняйте спокойствие, но действуйте быстро.
- Промывайте глаза не менее 15–20 минут чистой прохладной водой (из-под крана, бутылки, душа, физиологическим раствором).
- Не расклеивайте веки вручную – не тяните кожу, не используйте мыло, спирт, масло или кремы.
- Не давайте ребенку тереть глаза – это только ухудшит состояние.
Важно! Обязательно обратитесь к офтальмологу, даже если визуально травма кажется незначительной.
Суперклей не проникает глубоко, но склеенные веки и раздражение могут иметь серьезные последствия без медицинской помощи,
- предостерегли врачи.
Как избежать таких травм?
По данным медиков, ежегодно более 2 миллионов детей в возрасте до 5 лет травмируются из-за бытовых инцидентов, а примерно 20 тысяч из них – это повреждение глаз химическими веществами.
Чтобы предотвратить такие случаи:
- храните суперклей, бытовую химию, лекарства, краски только в закрытых шкафах с блокировкой;
- не оставляйте маленьких детей без присмотра, даже на несколько минут;
- используйте защитные фиксаторы на ящиках, шкафчиках, окнах и розетках;
- учите старших детей не играть опасными веществами рядом с младшими.
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