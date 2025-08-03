Одно неосторожное движение – и жидкость попала на лицо, в частности, глаза и волосы. О случае рассказали специалисты экстренной медицинской помощи, передает 24 Канал.

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"Когда мы прибыли, малыш плакал, веки были склеены, он не мог открыть глаза. Мать объяснила, что мальчик сам достал тюбик клея", – рассказали медики.

Ликри оказали первую помощь на месте – обезболили, промыли глаза и обработали кожу. Ребенка срочно госпитализировали в Закарпатскую областную детскую больницу в Мукачево, где его осмотрел офтальмолог.

Что делать при химическом поражении глаз?

Медики отметили, что глаза чрезвычайно уязвимы к химикатам, поэтому действовать нужно немедленно. В случае контакта с агрессивным веществом – особенно у детей, не стоит медлить с вызовом "скорой".

Алгоритм первой помощи:

Сохраняйте спокойствие, но действуйте быстро.

Промывайте глаза не менее 15–20 минут чистой прохладной водой (из-под крана, бутылки, душа, физиологическим раствором).

Не расклеивайте веки вручную – не тяните кожу, не используйте мыло, спирт, масло или кремы.

Не давайте ребенку тереть глаза – это только ухудшит состояние.

Важно! Обязательно обратитесь к офтальмологу, даже если визуально травма кажется незначительной.

Суперклей не проникает глубоко, но склеенные веки и раздражение могут иметь серьезные последствия без медицинской помощи,

- предостерегли врачи.

Как избежать таких травм?

По данным медиков, ежегодно более 2 миллионов детей в возрасте до 5 лет травмируются из-за бытовых инцидентов, а примерно 20 тысяч из них – это повреждение глаз химическими веществами.

Чтобы предотвратить такие случаи: