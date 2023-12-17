На Волыни пациентке удалили редкую кисту печени, которую вызвал паразит

На Волыни медики провели успешную операцию по удалению непростой кисты печени. Пациенткой стала 50-летняя женщина, новообразование в ее печени вызвало паразит.

Историю болезни пациентки и детали операции рассказали во Владимирском медобъединении.

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Паразит поселился в печени

Отмечают, что причиной новообразования стал паразит, обычно поражающий животных, чаще всего – собак. Это ленточный червь эхинококк.

Очевидно, в теле женщины он чувствовал себя комфортно, потому что создал в печени пузырь, внутри которого отложил личинки. Там они и созревали,

– сообщили медики.

Отмечают, что если бы женщина вовремя не обратилась за помощью и если бы врачи не выявили причину проблемы, неизвестно, чем закончилась бы эта история.

С какими жалобами обратилась пациентка

Женщина пришла в больницу с жалобами на тяжесть и боли в правом подреберье. Медики сразу поняли, что "бунтует" печень, но и подумать не могли, что выявят редкое паразитарное заболевание – эхинококкоз.



Паразит поселился в печени женщины / Фото Владимирское ТМО



Врачи вовремя обнаружили причину опухоли / Фото Владимирское ТМО

Косту успешно удалили, поэтому теперь пациентка чувствует себя гораздо лучше.

Что известно об эхинококкозе

Врачи предупреждают, что эхинококкозом может заболеть кто-либо, а иммунитета против этой болезни нет.

Паразитарная киста в печени иногда достигает гигантских размеров – до 50 сантиметров в диаметре. Больной человек опасности для других не представляет. Но ее самочувствие и состояние могут значительно ухудшиться, возможны серьезные осложнения.

Профилактика эхинококкоза – ограничение контакта с собаками, тщательное мытье рук перед приемом пищи, мытье фруктов и овощей.