На Ровенщине от простуды умер 2-летний малыш от простуды

Трагический случай произошел в Ровенской областной детской больнице, от ОРВИ умер малыш в возрасте 2,5 года. Врачи установили, что ребенок имел аденовирус.

Смерть ребенка от ОРВИ

Об этом рассказал главный врач отдела анестезии и реанимации Юрий Мирончук. По его словам, ребенка в тяжелом состоянии привезли из поселка Заречное.

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Ребенка привезли из Заречного в крайне тяжелом состоянии. У него подтвердили аденовирус. До момента смерти она в течение трех дней находилась на искусственной вентиляции легких. До этого родители лечили девочку амбулаторно,

– отметил Юрий Мирончук.

По словам врача, это первый смертельный случай в феврале в Ровенской областной детской больнице среди малолетних пациентов, которые страдали от ОРВИ.

Что надо знать об аденовирусах

Аденовирусы – это группа вирусов, которые могут инфицировать слизистые оболочки глаз, дыхательные пути, кишечник, мочевыводящие и половые пути. Они распространены среди людей и животных.

Аденовирусные инфекции могут варьироваться от легких до серьезных заболеваний, в зависимости от типа вируса и иммунной системы инфицированного лица. Существует более 50 различных типов аденовирусов, которые влияют на людей, и каждый тип может вызвать различные симптомы.

Симптомы аденовирусной инфекции. Общие симптомы аденовирусных инфекций включают лихорадку, боль в горле, сильный насморк, кашель, конъюнктивит (воспаление глаз), и диарею. Тяжелые случаи могут привести к пневмонии, менингиту, или другим серьезным осложнениям.

Аденовирусы могут передаваться от человека к человеку через прямой контакт, воздух (через кашель и чихание), а также через загрязненные поверхности.

Подчеркиваем, что вирусные инфекции не лечатся антибиотиками. Лечение аденовирусов сосредоточено на облегчении симптомов и поддержке функций организма во время выздоровления. В некоторых случаях могут быть использованы антивирусные препараты. Назначить лекарства может только врач.