Вследствие COVID-19 в Италии умерли по меньшей мере 163 врача и 40 медсестер, 4 из которых совершили самоубийство. В настоящее время около 70% медиков, работавших в наиболее пострадавших регионах, испытывают выгорание.

В Италии врачи жалуются на выгорание и безразличие общества. Во время пика уних не было времени на раздумья, но стресс, накопленный за несколько недель, выходит на поверхность, рассказывает BBC.

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Во время кризисной ситуации организм человека вырабатывает гормоны, которые помогают бороться со стрессом. Но когда ситуация проходит, человек начинает задумываться над тем, что случилось, после чего чувствует себя еще более истощенным и расстроенным.

Каждый раз, когда я пытаюсь выйти на прогулку, я чувствую беспокойство и мне нужно немедленно возвращаться домой. Я не уверена, что хочу больше быть медсестрой. Я видела, как за последние два месяца умирало больше людей, чем за все шесть лет,

– рассказывает медсестра из отделения интенсивной терапии Мартина Бендетто.

Она добавила, что до сих пор держит социальную дистанцию ​​от собственного мужа – они спят в отдельных комнатах. А ее коллега Моника рассказывает, что в течение ночи постоянно просыпается от кошмаров или панических атак.

Другие врачи жалуются, что обессилены даже в выходные дни и все, на что способны – сидеть на диване целый день. Некоторые из них до сих пор не видятся с родными, близкими и друзьями из-за того, что боятся их заразить. Часть медработников сообщают о вспышках гнева и агрессии.

Эксперты беспокоятся, что многие врачи и медсестры проявляют симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и будут проявлять их еще долго после окончания пандемии. Из-за этого медработники не смогут сосредоточиться на работе.

В марте мы были героями. Сейчас мы уже забыты

На первых порах по всему миру врачей и медсестер называют героями, ведь они рискуют своей жизнью ради пациентов. Но врачи Италии сообщают, что любовь и благодарность народа угасают.

Когда они боялись умереть, мы вдруг все стали героями, но они уже забыли нас,

– сказала Моника Мариот, медсестра из отделения интенсивной терапии.

Недавно в Турине медсестры устроили протест, требуя признания за свою работу. "В марте мы были героями. Сейчас мы уже забыты", – крикнула одна из медсестер в мегафон. Чиновники обещали надбавки врачам за их работу, но они до сих пор их не получили.

Множество медицинских работников испытывают гнев из-за того, что люди ведут себя так, будто пандемии никогда не было. Врач Элиса Нанино рассказывает, что с момента ослабления карантина она постоянно видит людей, которые пьют и едят на улице без соблюдения социальной дистанции и без масок.

Я хочу подойти к ним и кричать им в лицо, что они подвергают всех опасности. Это так неуважительно ко мне и всем моим коллегам,

– заявила она.

Медработники признаются, что поддержка общества помогла бы им пережить кризис.

Общественное признание – это самое малое, что мы можем сделать для поддержки врачей, которые пытаются преодолеть ПТСР. Никогда не стоит забывать, что сделали для нас врачи и медсестры.

Медсестра из интенсивной терапии Паоло Миранда решила снять мрачную ситуацию внутри реанимации, чтобы никогда не забывать, что с ними случилось: