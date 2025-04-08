Как музыка на работе влияет на производительность и самочувствие

В компаниях обычно выбирают фоновую музыку таким образом, чтобы она нравилась посетителям. Однако исследователи из США выяснили, что музыка также влияет на самочувствие сотрудников, а значит, и на общую эффективность работы компании.

Психологи уделяют большое внимание изучению факторов, которые создают комфортные условия для работников на рабочих местах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Journal of Applied Psychology.

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Новое исследование влияния музыки

Ученые из Университета штата Огайо провели исследование, чтобы понять, как фоновые мелодии, характерные для таких мест, как кафе или магазины, влияют на сотрудников, которые там работают.

В рамках работы исследователи провели два эксперимента. Первый включал 166 участников, которые работали полную неделю (40 часов). Участники заполнили онлайн-опрос о своих музыкальных предпочтениях, включая громкость, темп, сложность и эмоциональную окраску композиций.

Затем они слушали плейлисты с веселой, динамичной поп-музыкой или более медленными, мрачными мелодиями, одновременно выполняя творческие задания. После этого они оценивали, насколько музыка была подходящей для работы.

Музыка негативно влияет на работников во время работы

Результаты показали, что если музыка не соответствовала предпочтениям участников, они чувствовали меньше удовольствия, чувствовали себя умственно истощенными, а также снижалась их концентрация и удовольствие от выполнения задачи.

Во втором исследовании приняли участие 68 сотрудников различных организаций, где постоянно звучала фоновые композиции, – в медицинских учреждениях, магазинах и столовых. В течение трех недель участники заполняли анкеты, оценивая свои музыкальные предпочтения, эмоциональное состояние и профессиональное поведение.

Опрос подтвердил выводы, сделанные на основе первого эксперимента, а также выявил дополнительные закономерности. В частности, в те дни, когда фоновые мелодии не нравились сотрудникам, их производительность снижалась, они критически отзывались о своих задачах и демонстрировали поведение, которое могло навредить работе компании. При этом они реже проявляли инициативу, например, помогали коллегам.

Мы обнаружили, что неподходящая музыка может вызывать у сотрудников чувство усталости, снижать концентрацию и уменьшать удовольствие от работы. Это, свою очередь, приводит к действиям, которые могут навредить организации. Это также может повлиять на финансовые показатели,

– отметили авторы исследования.

Эксперты советуют работодателям учитывать эту закономерность и искать пути минимизации влияния фоновой музыки на работников. Например, можно выделить зоны в офисе, где музыка не будет звучать, или предложить сотрудникам использовать наушники, чтобы слушать удобные для них плейлисты.