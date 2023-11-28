Мужской климакс: что это и когда его ждать
Источник:Mayo Clinic
Продолжительность жизни людей продолжает увеличиваться, но не менее важно ее качество. И большое значение в этом имеют гормоны, которые начинают резко уменьшаться в среднем возрасте.
Тестостерон является главным мужским гормоном, который создается в яичках (клеточками Лейдига) и незначительных количествах в надпочечниках. Этот гормон осуществляет ряд ключевых функций, включая поддержание полового влечения, массы и силы мышц, а также эректильную активность. Также он регулирует обмен веществ и энергии, обеспечивает работоспособность, хорошее настроение и качество сна.
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Мужской климакс
После 40 лет уровень тестостерона снижается примерно на 1-2% ежегодно из-за уменьшения его синтеза. Такой процесс ускоряется при сахарном диабете, ожирении, атеросклерозе и заболеваниях печени. Кроме того, снижение уровня тестостерона может способствовать развитию этих заболеваний, создавая замкнутый круг.
В медицинской терминологии нет единого термина для описания снижения уровня половых гормонов у мужчин и их последствий. Используются разные термины, как частичный дефицит андрогенов у мужчин, возрастной гипогонадизм, андропауза, мужской климакс. Исследования показывают, что признаки гипогонадизма выявляются у 3% мужчин до 60 лет и 20% после 60 лет.
Почему снижается уровень тестостерона
Несколько международных исследований подтвердили связь между низким уровнем тестостерона и метаболическим синдромом, нарушением обмена веществ. Постоянное применение некоторых лекарств, таких как гипотензивные препараты, снотворные, нейролептики, глюкокортикоиды также влияет на снижение уровня тестостерона у мужчин.
Экологические факторы, такие как радиация, интоксикация солями тяжелых металлов, алкоголь, сигареты, химикаты, такие как растворители, красители, фенолы, также оказывают негативное влияние на выработку тестостерона. Травмы яичка могут привести к частичному повреждению клеток Лейдига и стать причиной развития гипогонадизма.
Однако главным фактором снижения тестостерона является стресс. При чрезмерной выработке стрессовых гормонов, таких как адреналин и норадреналин, состояние коры надпочечников постепенно ухудшается, что приводит к снижению уровня тестостерона в крови.
Симптомы мужского климакса
Признаки мужского климакса проявляются по-разному:
- психоэмоциональные расстройства: тревога, беспокойство, нарушение памяти и концентрации, агрессивность, сменяющаяся апатией;
- нарушение работы сердечно-сосудистой системы: тахикардия, перепады АД, головокружение;
- нарушение обмена веществ: инсулинорезистентность, сахарный диабет;
- изменения в мочевой и половой системах: эректильная дисфункция, простатит, расстройства мочеиспускания.
Большинство специалистов считают, что все формы гипогонадизма, связанные с недостаточностью клеток Лейдига, требуют лечения с помощью заместительной терапии препаратами тестостерона. Обычно используют два основных типа лекарства: в виде уколов и в виде внешних средств.