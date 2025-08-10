Мужчина попал в больницу в состоянии психоза после совета ChatGPT
- 60-летний мужчина попал в больницу в состоянии психоза после употребления бромида натрия, который он принимал по совету ChatGPT для уменьшения потребления соли.
- Пациента перевели в психиатрическую больницу, где его состояние стабилизировали антипсихотиками, после чего выписали через несколько недель лечения.
60-летний житель США оказался в отделении неотложной помощи после того, как изменил свой рацион по совету искусственного интеллекта. Мужчина хотел уменьшить потребление соли, но сохранить все необходимые для здоровья вещества, и для этого обратился к ChatGPT.
Что посоветовал ChatGPT?
Искусственный интеллект посоветовал заменить хлорид натрия на бромид натрия – соединение, которое не предназначено для питания. Врачи предположили, что этот совет мог касаться бытового использования, но мужчина воспринял его буквально. Он приобрел вещество онлайн и употреблял его около 3 месяцев. О случае пишет Live Scince, передает 24 Канал.
Что случилось с мужчиной?
Пациент обратился в больницу с жалобами на сильную жажду, бессонницу, усталость и проблемы с координацией. Быстро развились паранойя и галлюцинации. Медики диагностировали бромизм – редкое состояние, которое возникает из-за накопления в организме бромида.
Это вещество может вызвать:
- психоз и возбуждение,
- проблемы с памятью и мышлением,
- маниакальные состояния,
- кожные высыпания и воспаления.
Справочно. Бромид натрия активно применяли в XIX–XX веках в безрецептурных лекарствах, но впоследствии его использование ограничили из-за токсичности.
В каком состоянии человек сейчас?
Пациента сначала госпитализировали в обычное отделение, но из-за попытки убежать и обострения психоза перевели в психиатрическую больницу. Там ему вводили жидкости и электролиты, а психическое состояние стабилизировали антипсихотиками. Через несколько недель лечения мужчину выписали.
В OpenAI напомнили, что ChatGPT не предназначен для медицинской диагностики или лечения и не должен использоваться как единственный источник советов, особенно в вопросах здоровья. Представитель компании отметил, что модель разработана так, чтобы побудить пользователей обращаться к квалифицированным специалистам.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.