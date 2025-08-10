Что посоветовал ChatGPT?

Искусственный интеллект посоветовал заменить хлорид натрия на бромид натрия – соединение, которое не предназначено для питания. Врачи предположили, что этот совет мог касаться бытового использования, но мужчина воспринял его буквально. Он приобрел вещество онлайн и употреблял его около 3 месяцев. О случае пишет Live Scince, передает 24 Канал.

Что случилось с мужчиной?

Пациент обратился в больницу с жалобами на сильную жажду, бессонницу, усталость и проблемы с координацией. Быстро развились паранойя и галлюцинации. Медики диагностировали бромизм – редкое состояние, которое возникает из-за накопления в организме бромида.

Это вещество может вызвать:

психоз и возбуждение,

проблемы с памятью и мышлением,

маниакальные состояния,

кожные высыпания и воспаления.

Справочно. Бромид натрия активно применяли в XIX–XX веках в безрецептурных лекарствах, но впоследствии его использование ограничили из-за токсичности.

В каком состоянии человек сейчас?

Пациента сначала госпитализировали в обычное отделение, но из-за попытки убежать и обострения психоза перевели в психиатрическую больницу. Там ему вводили жидкости и электролиты, а психическое состояние стабилизировали антипсихотиками. Через несколько недель лечения мужчину выписали.

В OpenAI напомнили, что ChatGPT не предназначен для медицинской диагностики или лечения и не должен использоваться как единственный источник советов, особенно в вопросах здоровья. Представитель компании отметил, что модель разработана так, чтобы побудить пользователей обращаться к квалифицированным специалистам.