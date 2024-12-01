Смерть от бешенства: мужчина умер через месяц после укуса летучей мыши
В Калифорнии (США) зарегистрировали редкий смертельный случай бешенства. Мужчина умер через месяц после укуса летучей мыши.
О редком, но смертельном случае рассказывает 24 Канал со ссылкой на Science Times.
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У мужчины обнаружили бешенство
У пострадавшего обнаружили вирус бешенства, принадлежащий к роду Lyssavirus. Это заболевание, которое вызывает острый энцефалит и повреждение центральной нервной системы, почти всегда заканчивается летально, если лечение не начать до появления симптомов.
Несмотря на усилия врачей, спасти пациента не удалось - помощь была оказана слишком поздно. Мужчина заболел через месяц после укуса, и симптомы болезни уже прогрессировали на момент обращения к медикам.
Как предотвратить бешенство
Доктор Томас Дж. Арагон, директор Калифорнийского департамента общественного здравоохранения, отмечает, что эффективная помощь возможна только при условии немедленных действий. Постконтактная вакцинация, которая является высокоэффективной, должна быть введена в течение 48 часов после контакта с потенциально зараженным животным.
Бешенство - очень редкое заболевание в США, где ежегодно регистрируется менее 10 случаев. Однако его летальность без лечения остается почти стопроцентной.
Группа риска и симптомы
Основными переносчиками бешенства являются дикие животные, такие как лисы, собаки, коты и летучие мыши. Последние становятся виновниками заражения реже, но риск возрастает, если они демонстрируют атипичное поведение, например, проблемы с полетом или дезориентация.
Врачи призывают избегать контакта с дикими животными и проконсультироваться с медиками после любого взаимодействия, даже если видимых следов укуса нет.