Ощущение, когда вы внезапно перестаете чувствовать руку или ногу после неудобной позы или длительного сидения, знакомо почти каждому. Сначала вы как будто не чувствуете конечность, а потом появляется неприятное покалывание.

По словам доцента физиологии физических упражнений Университета штата Миссисипи Закари Гиллена, причина чаще всего не в кровотоке, а в сдавливании нервов, информирует 24 Канал со ссылкой на IFL Science.

Это можно сравнить с перекрытием шланга – только вместо воды передается информация от нервов. Когда давление исчезает, импульсы восстанавливаются, и возникает ощущение "мурашек".

Когда онемение не опасно?

В большинстве случаев, если изменить положение тела, неприятные ощущения исчезают за несколько минут. Это – обычная реакция нервной системы. Но иногда это сигнал о болезни.

Дело в том, что онемение может быть признаком периферической нейропатии. Речь о поражении нервов, которое имеет более 100 причин и затрагивает около 20 миллионов людей в мире. Чаще всего его вызывает диабет, но также возможны:

заболевания печени, почек, щитовидной железы;

сосудистые патологии;

дефицит витаминов B12 и B6 (избыток B6 тоже вреден);

влияние токсичных веществ (свинец, ртуть);

длительное употребление алкоголя, который повреждает нервы и ухудшает усвоение питательных веществ.

Когда следует обратиться к врачу?

Медики советуют вызвать скорую или немедленно обратиться за помощью, если онемение сопровождается:

асимметрией лица;

затруднением речи;

слабостью или потерей чувствительности с одной стороны тела;

спутанностью сознания;

потерей способности передвигаться или держать предметы.

Важно! Такие симптомы могут указывать на инсульт, и промедление в этом случае опасно для жизни.