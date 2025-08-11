По словам доцента физиологии физических упражнений Университета штата Миссисипи Закари Гиллена, причина чаще всего не в кровотоке, а в сдавливании нервов, информирует 24 Канал со ссылкой на IFL Science.
Это можно сравнить с перекрытием шланга – только вместо воды передается информация от нервов. Когда давление исчезает, импульсы восстанавливаются, и возникает ощущение "мурашек".
Когда онемение не опасно?
В большинстве случаев, если изменить положение тела, неприятные ощущения исчезают за несколько минут. Это – обычная реакция нервной системы. Но иногда это сигнал о болезни.
Дело в том, что онемение может быть признаком периферической нейропатии. Речь о поражении нервов, которое имеет более 100 причин и затрагивает около 20 миллионов людей в мире. Чаще всего его вызывает диабет, но также возможны:
- заболевания печени, почек, щитовидной железы;
- сосудистые патологии;
- дефицит витаминов B12 и B6 (избыток B6 тоже вреден);
- влияние токсичных веществ (свинец, ртуть);
- длительное употребление алкоголя, который повреждает нервы и ухудшает усвоение питательных веществ.
Когда следует обратиться к врачу?
Медики советуют вызвать скорую или немедленно обратиться за помощью, если онемение сопровождается:
- асимметрией лица;
- затруднением речи;
- слабостью или потерей чувствительности с одной стороны тела;
- спутанностью сознания;
- потерей способности передвигаться или держать предметы.
Важно! Такие симптомы могут указывать на инсульт, и промедление в этом случае опасно для жизни.