Это действительно мерзко: раскрыли механизм распространения опасных бактерий между пациентами в больницах

Ученые обнаружили, что мухи способны переносить супербактерии - смертельно опасные организмы, устойчивые к антибиотикам, между пациентами медицинских учреждений.

Группа ученых из Оксфордского института антимикробных исследований (Великобритания) провела анализ 1396 мух, собранных в восьми больницах в шести городах Нигерии. Исследователи изучали, какие виды бактерий способны переносить эти насекомые, сообщает 24 Канал со ссылкой на Environment International.

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Мухи переносят опасные бактерии

Результаты показали, что на мухах было обнаружено 17 разновидностей бактерий, среди которых Staphylococcus aureus, вызывающий внутрибольничные инфекции.

Примечательно, что значительная часть этих микроорганизмов имела гены, которые обеспечивают им устойчивость к антимикробным препаратам, включая те, что используются только в крайних случаях.

Исследование базируется на предыдущих работах этой же команды ученых, которые ранее установили, что насекомые, такие как муравьи, пауки, мухи и тараканы в больницах Пакистана, также являются носителями супербактерий. К тому же существует доказанная связь между микроорганизмами на теле насекомых и бактериями, которые вызывают инфекции у пациентов после хирургических вмешательств.

Новая угроза для тропических стран

Руководитель исследования и соавтор работы Чиома Ачи назвала полученные результаты "чрезвычайно тревожными". По словам эксперта, анализы подтвердили, что мухи могут переносить бактерии, устойчивые к антибиотикам, что представляет особую угрозу для пациентов в тропических странах с низким или средним уровнем доходов, где насекомых очень много.

Мухи, которые питаются фекалиями и гноем, могут переносить инфекции, садясь на поверхности в больницах или на пищу, с которой контактируют люди. Это создает существенный риск распространения инфекций,

– отметила исследовательница.

Научный руководитель Оксфордского института антимикробных исследований и соавтор работы Кирсти Сэндс подчеркнула, что мухи, которые находятся в больничных помещениях, представляют особую опасность для пациентов с уязвимым здоровьем.