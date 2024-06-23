Можно ли заниматься сексом во время месячных: ответ гинеколога

Заниматься или не заниматься сексом во время женской менструации зависит от сексуальной активности пары, психологической совместимости партнеров и отсутствии или наличии предубеждений.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Кравец Ульяна Евгеньевна.

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Женщины делятся на 2 группы: те, которые никогда не будут заниматься сексом во время менструации, и те, которым это нравится. Для одних женщин это время, когда она не может предстать перед партнером в таком виде, ей дискомфортно даже думать об этом. А другие (те, что принадлежат ко второй группе) – просто без ума от занятия любовью в эти дни, дело в слизистости и чувствительности.

Врач акушер-гинеколог Кравец Ульяна Кравец “Так бывает, что пара любит секс во время менструации, потому что не нужно использовать дополнительную смазку; женщине в это время приятнее; некоторые занимаются в это время сексом, чтобы снять тянущие боли(все индивидуально). Женщины, по их словам, могут в это время больше морально расслабиться, потому что не думают о вероятной возможности забеременеть. Хотя это не совсем так. Если вы все же решились, то при месячных важно уделять особое внимание личной гигиене перед половым актом, ведь выделения – это питательная среда для различных бактерий”

В эти дни шейка матки открыта, и есть риск попадания микроорганизмов в полость матки. Секс во время месячных может быть причиной воспаления женских половых органов. Сперматозоиды, при наличии у партнера инфекций, могут переносить патогенные микроорганизмы в полость матки, способствуя развитию воспаления.



Секс во время менструации должны хотеть оба партнера

Основные правила секса во время менструацииэтого должны хотеть оба партнера. Любовники должны быть обследованы на инфекции, передающиеся половым путем, и это не только сифилис, гонорею, трихомониаз. К ним относятся хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, и др.

Врач акушер-гинеколог Кравец Ульяна “Поэтому, прежде чем решиться на секс с новым партнером, не только во время менструации, а вообще, не перестаю подчеркивать: пойдите сами к гинекологу, отправьте партнера на сдачу анализов методом ПЦР на вышеперечисленные инфекции. А когда получите результаты о том, что у обоих не обнаружено – наслаждайтесь жизнью сполна”.

Можно ли забеременеть от секса во время месячных

Сперматозоиды активны в половых путях женщины 5 дней, по некоторым источникам – 7 суток. Поэтому, если менструальный цикл длится 25 – 26 дней, а месячные – 5 – 6 дней – все может быть.

Например, если половой акт состоялся на 5 день цикла, а овуляция на 11 – 12 день, то, так, беременность возможна. Овуляция у женщины каждого цикла может происходить в разный день, не следует полагаться на это. Используйте презерватив, если не готовы к беременности.