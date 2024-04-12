Безопасен ли анальный секс: интервью с гинекологом о плюсах и минусах такой близости

Как и любые сексуальные действия, анальный секс является абсолютно приемлемым, если все участники дали согласие и получают удовольствие от процесса. Если ваш предыдущий опыт анального секса не был приятным или по каким-либо другим причинам вы не хотите его попробовать или повторить, это также абсолютно нормально. Все люди разные и у нас могут быть разные предпочтения.

Анальная стимуляция не просто может подарить удовольствие, но и привести к оргазму. Дело в том, что анальное отверстие имеет множество чувствительных нервных окончаний и является эрогенной зоной, об этом 24 Каналу рассказала Оксана Цивина, врач акушер-гинеколог высшей категории медицинского центра "Лелека".

Также на тему Когда и кому нельзя заниматься оральным сексом

Оксана Цивина "Первое, что нужно сделать – это понять, является ли анальный секс чем-то интересным или привлекательным именно для тебя, и хочется ли такого эксперимента именно тебе, а не только партнеру. Особенно это касается девушек, ведь для них анальный секс – это часто не о доверии и удовольствии, а о принуждении или уговорпх со стороны партнера."

Если желание партнера – это единственное, что заставляет тебя практиковать анальный секс, но ты боишься, чувствуешь боль или переживания, лучше вообще отказаться от этого эксперимента.

Когда анальный секс лучше отложить

Нужно помнить, что слизистая оболочка прямой кишки тоньше, чем во влагалище, она быстрее травмируется и риск получить травмы и разрывы гораздо выше, чем во время вагинального секса.

Противопоказаниями к анальному сексу являются:

геморрой;

анальная трещина;

проктит;

свищ заднего прохода;

тромбоз геморроидального узла;

новообразования в области ануса (кондилом, папиллом, бахромок).

Оксана Цивина "Если в анамнезе есть проктологические заболевания, следует проконсультироваться с проктологом для назначения лечения."

Как часто можно заниматься анальным сексом

Без опасных последствий анальным сексом можно заниматься около двух-трех раз в месяц. При более частых проникновений в анус, его стенки травмируются и растягиваются, что может привести к появлению анальных трещин, разрывов прямой кишки и недержанию кала.

Чаще всего негативные последствия имеет сторона принимающая, то есть тот, в чье анальное отверстие идет проникновение.

Может ли анальный секс вылечить геморрой

Геморрой сопровождается воспалением, расширением и извилистостью геморроидальных вен, образующих узлы вокруг прямой кишки, которые могут вызывать зуд, небольшое кровотечение и боль.

Заниматься анальным сексом при геморрое не рекомендуется, поскольку избежать повреждения геморроидального узла будет сложно. Неосторожные или слишком быстрые движения могут вызвать кровотечение, усиление зуда и боли. Поэтому, нет, геморрой не лечится этим видом интимной близости.

Как правильно заниматься анальным сексом

Оксана Цивина "Если вы все же решились на анальный секс и это является общим решением для вас, придерживайтесь простых советов. Тогда анальный секс принесет удовольствие обоим участникам процесса."

1. Презервативы во время анального секса – обязательны! Анальный секс имеет более высокую вероятность передачи не только заболеваний, передающихся половым путем, но и остальных урогенитальных инфекций (бактериальный вагиноз или инфекция мочевыводящих путей), которые при вагинальном сексе получить достаточно сложно.

2. Ни в коем случае не нужно торопиться. Начинай с легкой анальной стимуляции, ласк. Стоит начать с вагинального секса, а лишь потом переходить к анальному.

3. Обязательно говори о собственных ощущениях, желаемом темпе и ритме. Если тебе неприятно или даже больно, уменьшай темп или отложи анальный секс до лучших времен. И не жди, что партнер поймет все без слов.

Управлять процессом всегда должна сторона, которая принимает, ведь именно она чувствует, когда можно ускориться, а когда, наоборот, сделать паузу. Регулируйте темп, глубину, амплитуду, обратите особое внимание на угол пенетрации: даже небольшие изменения наклона могут сильно повлиять на ощущения.

4. Анальный секс требует много лубриканта и желательно на гелевой основе. Если смазки будет недостаточно, ты не только почувствуешь боль, но и получишь микротравмы анального отверстия, а они повышают риск воспалительных процессов!

5. Меняй презерватив, если переходишь от анального к вагинальному сексу. Микрофлора анального отверстия отличается от микрофлоры вагины. Поэтому бактерии, которые могут попасть в вагину могут привести к молочнице, бактериальному вагинозу или другим воспалительным заболеваниям женских половых органов. Если ты не пользуешься презервативами, член, пальцы или игрушку надо тщательно вымыть перед тем, как они попадут из анального прохода в рот или вагину.

6. Ни один секс не является на 100% безопасным, но простые шаги по гигиене помогут сделать его безопасным. Для стороны, которая принимает, обязательным правилом является промыть с нежным мылом и водой анальное отверстие снаружи. За 2 – 5 часов до анального секса можно (не обязательно), опорожнить кишечник с помощью микроклизмы из теплой воды.

Для ласк пальцами необходимо вымыть руки так тщательно, как будто вы хирург, подстричь и подпилить ногти, чтобы не было никаких острых краев. Как альтернатива, можно надеть латексные или нитриловые медицинские перчатки (выбирайте без пудры). Они решат проблему с чистотой и безопасностью для обеих сторон и являются прекрасным поводом поиграть в ролевые игры.

7. Для дополнительного возбуждения можно использовать игрушки. Анально можно использовать только игрушки, имеющие стоппер – ограничитель, что не даст игрушке потеряться в кишечнике (например, анальные пробки, дилдо с присосками, вибраторы с расширенной основой).

Другой популярной игрушкой являются анальные бусы (цепочки или елочки). Они выглядят именно так, как называются, и рассчитаны на то, чтобы ими двигали. Такие игрушки имеют сильные перепады в диаметре и дарят достаточно интенсивные ощущения.

Оксана Цивина "Если планируете использовать игрушки, также позаботьтесь об их чистоте. Не используйте игрушку вагинально после анального проникновения, чтобы предотвратить перенос микрофлоры."

При этом всем, ни в коем случае не стоит терпеть боль! Боль свидетельствует о том, что что-то идет не так, – и к ней стоит прислушаться. В общем, при должной настройке и подготовке анальный секс может быть приятным, даже феерическим для обоих партнеров.