Можно ли купаться сразу после еды

Многие из нас помнят предостережение, которое звучало из уст родителей: "После обеда надо подождать не менее 30 минут перед тем, как идти плавать". Но что на самом деле говорит современная наука о таких рекомендациях?

Доктор Майкл Бонафис из Майо Клиник в Миннесоте (США) в своем подкасте на сайте клиники развеял этот миф. Он объяснил, что нет необходимости выжидать полчаса после еды перед тем, как нырнуть в воду.

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Миф о купании после еды

Этот миф особенно актуален для детей, которым родители часто запрещают купаться сразу после трапезы, опасаясь риска утопления. Считалось, что пищеварение увеличивает приток крови к желудку и кишечнику, уменьшая ее количество в других частях тела, в том числе в конечностях, что могло привести к усталости и повышенному риску утопления.

Так, во время пищеварения кровь действительно активнее поступает в органы пищеварительной системы, но предположение о том, что это может вызвать усталость конечностей и увеличить вероятность утопления, не имеет под собой научной основы,

– сказал доктор Бонафис.

Риск судом

Ранее ученые считали, что перераспределение крови могло привести к судорогам мышц из-за уменьшения кровотока, что увеличивало риск возникновения судорог во время плавания. Судороги – непроизвольные спазмы мышц, которые могут возникать во время физической активности и часто связаны с усталостью, обезвоживанием, нарушением электролитного баланса и нервным истощением.

Однако современные исследования не подтверждают связь между едой, судорогами и утоплением. Современные данные указывают на то, что даже после сытого обеда в мышцах сохраняется достаточно крови для их нормальной работы.