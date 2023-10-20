Можно ли использовать тампоны во время секса

Объясняем, почему тампон или менструальная чаша не потеряются внутри влагалища, но для секса они не подходят. Поэтому их лучше заранее достать.

Многие люди испытывают некоторый дискомфорт от секса во время месячных. Поэтому некоторые женщины используют тампоны в надежде на удобство и чистоту. Однако врачи не рекомендуют использовать обычные тампоны во время секса из-за риска влагалища или потерять тампон глубоко внутри.

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Специальные тампоны, предназначенные для секса, являются альтернативой, как говорят производители. Они не имеют ниточки и аппликатора, что делает их удобнее использовать во время секса, а также при занятиях спортом или походах в бассейн. Эти тампоны обычно имеют особую форму, которая адаптируется к контурам влагалища, обеспечивая больше комфорта и защиты во время интимных отношений.

Тампоны для секса

Тампоны для секса делают без веревки по эстетическим соображениям – чтобы партнеры могли забыть о месячных. Еще их изготовляют из более мягких материалов, чтобы тампон не ощущался, однако опыт использования таких тампонов у всех разный.

Исследования о безопасности и эффективности специальных тампонов для секса пока не проводились. Но важно отметить, что их использование может иметь определенные риски. В редких случаях использование тампонов во время секса может привести к токсическому шоку – серьезному бактериальному заболеванию. Это может произойти, если тампон остается во влагалище более восьми часов или если при его удалении возникают микротравмы, например из-за прилипания к стенкам влагалища.

Важно помнить, что тампон не является средством контрацепции и не обеспечивает защиту от ИППП (инфекции, передающиеся половым путем) и нежелательную беременность. Поэтому для предотвращения этих рисков следует использовать презервативы независимо от фазы цикла. Кроме того, нужно учитывать, что тампон будет впитывать как кровь, так и природную смазку, что может вызвать дискомфорт во время секса.

Как заниматься сексом во время месячных

Перед сексом следует вытащить тампон или менструальную чашу, а на кровать можно постелить темное полотенце. Если заниматься сексом в миссионерской позе, крови вытекает меньше – все дело в силе тяготения.

В остальном менструальный секс ничем не отличается от секса в другие дни цикла, и ни в коем случае нельзя забывать о барьерных методах контрацепции. Презервативы бывают не только мужскими, есть еще дамские.