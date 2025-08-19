Долгое время красное мясо считалось одним из главных факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний – основной причины смертности в мире. Однако современные научные данные призывают пересмотреть это предубеждение и отказаться от однозначных запретов.

Как отмечает Самитинджая Дхакал из Университета штата Южная Дакота, включение нежирного красного мяса в сбалансированный рацион способно положительно влиять не только на уровень жизненно важных нутриентов, связанных с психическим здоровьем, но и на многообразие кишечной микрофлоры, пишет 24 Канал со ссылкой на Scientific Reports.

Также на тему Дефицит белка: 7 неожиданных сигналов организма, что следует изменить рацион

Особенно впечатляют положительные изменения нутриентного статуса у тех, кто придерживался здорового питания и не отказывался от красного мяса. Это говорит о том, что пищевые рекомендации следует ориентировать на баланс, а не на полный отказ от мяса,

– подчеркивает эксперт.

Новое исследование красного мяса

В основе работы лежат данные масштабного проекта American Gut Project – пока крупнейшей открытой базы для исследований кишечной микробиоты и ее связи с питанием и здоровьем. В исследовании приняли участие почти 5 тысяч взрослых, которых разделили на четыре группы в соответствии с качеством рациона и потреблением красного мяса.

Для оценки баланса питания применяли американский Индекс здорового питания с максимальной оценкой 100 баллов.

Группы формировались следующим образом:

рацион высокого качества с употреблением красного мяса;

рацион высокого качества без мяса;

рацион низкого качества с мясом;

рацион низкого качества без мяса.

Красное мясо приносит пользу

Ученые выяснили, что приверженцы здорового рациона сохраняют нормальный вес независимо от присутствия красного мяса. Однако именно те, кто не отказывался от мяса, получали больше ключевых питательных веществ для работы мозга: цинка, селена, витамина B12 и холина.

Более того, высокие показатели индекса здорового питания, независимо от диеты, коррелируют с меньшими рисками депрессии, ПТСР и биполярных расстройств. А наибольшее разнообразие микробиоты наблюдалось в группе, которая сочетала качественный рацион с умеренным потреблением красного мяса.

Ученые сделали вывод, что гибкий подход к рациону работает лучше, чем строгие запреты. Главный фактор для долголетия и хорошего самочувствия – это качество питания в целом, а не полное исключение отдельных продуктов.