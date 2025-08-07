Можно ли есть еду, на которую села муха

В жаркие летние дни мухи становятся настоящим вызовом для каждой хозяйки: они появляются на кухнях, балконах, не дают покоя во время пикников и барбекю. Нередко эти назойливые насекомые садятся прямо на нашу еду, вызывая естественное отвращение, но многие не придают этому большого значения и все же потребляют такую пищу.

Впрочем, ученые призывают быть осмотрительными: даже короткий контакт мухи с продуктами может привести к неприятным последствиям, пишет 24 Канал со ссылкой на Lifestrong.

Можно ли есть еду, на которой сидела муха?

По словам специалиста по городской энтомологии Университета Кентукки, доцента Закари ДеВриса, мухи вместе с тараканами – одни из самых опасных переносчиков патогенов в мире насекомых. Их привычный маршрут пролегает через фекалии, мусорные баки и места, где накапливаются отходы и гнилые остатки.

Именно там мухи могут "зарядиться" многочисленными бактериями, вирусами или даже паразитами. Все эти микроорганизмы легко поселяются на лапках и брюшке мухи, а при контакте с пищей могут попасть прямо в ваш организм.

Но на этом риски не заканчиваются. Мухи не только садятся на еду – во время питания они могут выделять пищеварительные ферменты, а иногда даже испражняться на пищу. Это еще больше повышает вероятность заражения, особенно если насекомое задержалось на продуктах надолго.

Когда риски особенно велики?

Угроза заражения зависит от разных факторов: где побывала муха перед этим, сколько времени она провела на еде, как долго блюдо оставалось открытым и при какой температуре его хранили. Чем дольше микроорганизмы размножаются на продукте, тем больше риск пищевого отравления после его потребления.

Для здорового человека короткое прикосновение мухи к пище обычно не несет критической опасности. Однако если насекомое находилось на блюде долго, а особенно, если оно хранилось при высокой температуре, такую пищу лучше выбросить и не рисковать здоровьем. Особенно важно придерживаться этих советов людям с ослабленным иммунитетом.

Как защитить себя от мух?

Эксперты советуют: готовя и потребляя пищу на открытом воздухе, накрывайте блюда специальными крышками или салфетками, не оставляйте остатки пищи на столе, а мусор регулярно выносите. Установка защитных сеток на окнах, поддержание чистоты в мусорных баках и соблюдение гигиенических правил помогут уменьшить риск контакта пищи с мухами.