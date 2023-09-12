Можно ли детям давать мелатонин, чтобы улучшить сон

Можно ли детям, особенно школьникам, принимать мелатонин, чтобы лучше высыпаться? На этот вопрос отвечают американские учёные.

Можно ли давать детям мелатонин

Во время нового опроса Американской академии медицины сна (AASM) выяснилось, что 46% родителей давали мелатонину детям до 13 лет. Но доказательств того, что мелатонин помогает при бессоннице у детей, мало. Кроме того, организация отметила важные проблемы безопасности применения мелатонина у детей и подростков.

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Родителям нужно проконсультироваться с врачом, прежде чем давать детям мелатонин или любую подобную добавку. Ученые обнаружили, что количество мелатонина в препаратах может изменяться от менее чем в два раза до более чем в четыре раза больше, чем указано на этикетке. Жевательные таблетки обладали особенно значительной вариабельностью. Некоторые добавки содержали даже другие химические вещества, для приема которых требуется рецепт врача.

Поскольку многие проблемы со сном, с которыми сталкиваются дети, можно устранить с помощью изменений в поведении, родители должны помочь своему ребенку установить постоянный режим сна и соблюдать правила гигиены сна, прежде чем переходить к мелатонину,

– рассказал доктор М. Адиль Риши, глава Комитета по общественной безопасности AASM.

Как улучшить сон детей без лекарств

Академия предлагает родителям такие советы, которые помогут их детям хорошо выспаться.