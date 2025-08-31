Существует распространенное мнение, что обугленные продукты могут повышать риск развития рака. И, что в целом обугленная пища негативно влияет на здоровье и самочувствие.

Как объясняют эксперты в комментарии The Washington Post, приготовление пищи на высоких температурах действительно может приводить к образованию опасных соединений, передает 24 Канал.

Смотрите также Виноград – природный "суперфуд": чем он полезен для здоровья

Вредно ли сгоревшее мясо?

Во время жарки или гриля мяса, птицы или рыбы выше 150 градусов в нем образуются гетероциклические амины (ГЦА), а при контакте жира с огнем или горячим углем возникают полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Они могут повреждать ДНК, вызывая мутации, что ассоциируют с повышенным риском онкологических заболеваний.

Исследования на животных подтверждают канцерогенный эффект этих веществ, однако для людей связь менее очевидна. Некоторые работы указывают на повышение риска колоректального, поджелудочного или простатного рака, но другие не находят последовательных доказательств.

"Есть смысл воспринимать такую пищу как исключение для праздников или особых случаев, а не как ежедневный рацион", – отмечают ученые.

Обратите внимание! Опасными могут быть не только стейки или шашлыки, но и продукты с высоким содержанием крахмала – например, подгоревший хлеб или картофель. Что касается овощей, то данных об их влиянии меньше, но эксперты советуют помнить, что любое обугливание сопровождается образованием потенциально вредных веществ.

Как снизить риск

Выбирайте щадящие методы, вроде запекания, приготовления на пару, тушения.

Маринуйте мясо перед жаркой – это уменьшает образование канцерогенов.

Часто переворачивайте продукты на гриле, чтобы избежать обугливания.

Комбинируйте со свежими овощами. Добавляйте брокколи, цветную капусту или рукколу, они помогают организму обезвреживать вредные соединения.

Ограничьте употребление пригоревшего. Поскольку, даже если риск не слишком высокий, он все равно не нулевой.

Специалисты отмечают, что риск возникновения рака зависит от комплекса факторов, поэтому стоит заботиться не только о способе приготовления пищи, но и об общем образе жизни.