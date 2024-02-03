Можно ли по почерку определить, насколько умный человек
Источник:Frontiers
Учиться писать очень непросто, но сейчас этот навык имеют почти все люди. Но может ли почерк рассказать о когнитивных способностях?
В одном исследовании 49 детей с трудностями с письмом сравнили с контрольной группой из 27 детей без такой проблемы. Ученые обнаружили что группы, отличались по способности различать буквы координировать визуальное восприятие с движениями рук и запоминать зрительные образы.
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Прежде чем ребенок сможет что-то написать, он должен научиться воспринимать буквы. А это значит – запоминать как они выглядят и не путать их между собой. Некоторые ученые утверждают: каждый раз, когда мы видим букву в книге наш мозг автоматически воспроизводит и закрепляет моторное воспоминание о том, как она пишется. Именно поэтому важно проводить время за чтением.
Кроме чтения, развить необходимые для письма когнитивные навыки ребенка, можно, играя в игры:
- Соберите пазлы.
- Поиграйте в детское лото.
- Находите разницу между картинками.
Выберите предмет из поля зрения и назовите букву с которой начинается этот предмет. Задача второго игрока оглянуться вокруг и угадать предмет.
Когда плохой почерк болезнь
Иногда родителям кажется, что ребенок просто ленится писать аккуратно хотя на самом деле проблемы с почерком могут быть связаны с неврологическим состоянием. Дисграфия это нарушение письма которое не касается интеллекта, но мешает ребенку учиться. Точно не известно что вызывает дисграфию, но есть данные о том, что она может передаваться генетически.
Детям с дисграфией может быть сложно:
- правильно держать ручку или карандаш
- писать по прямой линии: буквы постоянно съезжают вниз или вверх
- запоминать как пишутся буквы
- запоминать когда нужно использовать строчные, а когда прописные буквы
- соблюдать правила грамматики и пунктуации.
Могут также встречаться:
- пропуски слов в предложениях
- буквы в неправильном порядке
- неправильный порядок слов в предложении
- неправильное употребление глаголов и местоимений.
Определение дисграфии может быть заданием со звездочкой - при этом необходимо пройти обследование психолога-логопеда иногда невролога. Способ терапии будет зависеть от того какой именно аспект письма нарушен.
Нужно ли пытаться улучшить почерк
Казалось бы самая большая неприятность проблем с почерком замечание красной ручкой в тетради. Но исследования показывают, что нарушение почерка связаны со снижением самооценки и проблемами в обучении. Неразборчивый почерк может препятствовать развитию сложных умений, что с письмом начиная от правописания заканчивая навыком писать сочинения.
В семь лет почерк может быть не таким аккуратным как у взрослых и это нормально. Как и любой навык письмо от руки требует времени и усилий. Но если со временем почерк не становится разборчивым написания, остается медленным и есть признаки дисграфии возможно стоит обратиться за мнением к психологу-логопеду.