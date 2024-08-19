Помогает ли чеснок избавиться от насморка

В социальных сетях есть много видеороликов, где люди вставляют дольки чеснока в носовые проходы, а затем вытягивают их, показывая, как из носа течет слизь. Создатели таких видео утверждают, что это помогает избавиться от насморка во время простуды.

Короткий ответ: чеснок не помогает избавиться от насморка. Слизь, которую демонстрируют в видео, образуется из-за раздражения слизистой оболочки носа из-за введения чеснока.

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Когда в носовую полость попадает любой предмет, происходит усиленное выделение слизи. Чеснок содержит соединения, способные вызвать раздражение, высыпания или даже кровотечение в носу.

К тому же зубчик чеснока может застрять в носу, что приведет к затруднению дыхания и увеличению риска инфекции из-за повреждения защитного слоя слизистой оболочки.

Применение чеснока при простуде

Насморк является лишь одним из симптомов простуды, которую нельзя вылечить медикаментозно. Лечение направлено на облегчение симптомов и состояние обычно улучшается самостоятельно через 7 – 10 дней.

Хотя чеснок содержит полезные вещества, нет однозначных рекомендаций по его использованию при простуде. Исследования приписывают чесноку полезные свойства, но не гарантируют выздоровления и не дают понимания, как он может влиять на симптомы простуды.

Почему чеснок считается полезным при болезнях

Чеснок традиционно используется в народной медицине для лечения и профилактики различных заболеваний, включая простуду. Его потенциальные терапевтические свойства связывают с активными веществами, содержащимися в нем, однако нет убедительных доказательств его эффективности при простуде.