Морская вода у побережья Одессы и Затоки не соответствует по санитарно-микробиологическим показателям нормативным требованиям.

Об этом сообщает Одесский лабораторный центр Минздрава со ссылкой на результаты исследований.

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В рекреационных зонах морского водопользования на пляжах города Одессы и на пляжах Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) были отобраны на санитарно-микробиологические показатели 93 пробы морской воды.

Среди них не соответствовали нормативным требованиям 29 проб (пляжи Одессы и рекреационная зона пгт Затока). На санитарно-химические показатели исследовано 4 пробы морской воды – все отвечали гигиеническим требованиям,

– добавили в пресс-службе.

Температура воды у побережья Одессы, по данным метеопоста, 23 июня впервые в текущем году достигла отметки 24°C.



Морская вода у побережья Одессы и Затоки не соответствует нормам / Фото из открытых источников