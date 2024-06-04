Что будет с мороженым, если оставить его на 24 часа и при чем здесь диабет

В сети набирает популярность видео эксперимента с мороженым. Мол, если рожок оставить таять, он не будет полностью растекаться. Поэтому, пользователи начали беспокоиться, почему так происходит и не указывает ли это на дополнительные химические соединения в составе мороженого, которые могут представлять угрозу для здоровья.

Рассказываем, почему так происходит и действительно ли мороженое может стать причиной возникновения диабета. Спойлер – виной не сахар.

Смотрите также Назвали диету, которая может продлить жизнь женщин

В видео блогер оставляет рожок мороженого, как он утверждает, на 24 часа. При этом мороженое хоть и потануло, потеряло свой вид, но не растеклось.

Почему мороженое не тает

Частично это происходит из-за мальтодекстрина – эмульгатора, который замедляет процесс таяния мороженого. Рассказываем, что это за вещества и как они действительно связаны с риском развития диабета.

Вообще эмульгаторы используют во многих продуктах. В частности, их можно встретить в майонезе, масле и многие из них не представляют опасности. Более того, эмульгаторы встречаются даже в природе, как вот пектины во фруктах.

Чем же таки опасны эмульгаторы

Исследование опубликовано в The Lancet, выявило связь между употреблением пищевых эмульгаторов и риском развития диабета 2 типа. Ученые отслеживали пищевые привычки и связь эмульгаторов на здоровье более чем 104 000 человек. Эти наблюдения были довольно длительными – с мая 2009 года по апрель 2023 года.

За это время у 1056 участников диагностировали диабет 2 типа и у всех них был более высокий уровень влияния воздействия эмульгаторов.

Перечень эмульгаторов, которые связывают с риском диабета 2 типа: