Если вы любите биодобавки: витамины и минералы, из-за которых у вас могут выпадать волосы

В настоящее время принимать биодобавки довольно популярно. Многие люди не всегда даже консультируются с врачом по поводу их назначения. Это не всегда оказывает положительное влияние на здоровье, а часто наоборот приводит к обратным нежелательным последствиям.

Да, есть определенные группы витаминов и микроэлементов, которые нужно принимать с осторожностью, чтобы не повлечь за собой выпадение волос. Рассказываем, какие именно добавки нужно употреблять осторожно, чтобы не спровоцировать выпадение волос.

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Прежде всего нужно понимать, что правило "чем больше – тем лучше" – не работает. А чрезмерное увлечение слишком большим количеством витаминов и минералов на самом деле может иметь противоположный эффект.

Ученые считают, что чрезмерное потребление этих трех витаминов и минералов может привести к выпадению волос.

Витамин А

Витамин А полезен для зрения, иммунной системы, красоты кожи, но его избыток может привести к переходу волосяных фолликулов в фазу покоя. Как следствие, волосы могут не только перестать расти, но и начать выпадать.

Избыток витамина А может навредить, принимая его в виде таблеток и добавок. В то же время чрезмерное потребление витамина А из пищевых источников, таких как морковь, шпинат не проблема.

Селен

Рекомендованная дневная норма витамина А составляет около 900 мкг для парней и 700 мкг для дам.

На самом деле селен очень полезен минерал, несмотря на это он может привести к выпадению волос. Селен поддерживает функцию щитовидной железы, здоровье иммунной системы, но его избыток, к сожалению, может значительно проредить вашу прическу. Опять же из-за повреждения волосяных фолликулов и снижения экспрессии генов роста волос.

Сначала, если селену слишком много, волосы и ногти станут ломкими, если вы продолжите игнорировать симптомы – волосы начнут выпадать.

Витамин Е

Рекомендуемая специалистами норма селена составляет 55 мкг в день для взрослых.

Наряду с биотином витамин Е часто можно увидеть среди средств, рекомендующих для здоровья волос. Но чрезмерное потребление витамина Е тоже влечет за собой выпадение волос. Хотя этот антиоксидант помогает оградить от повреждения свободными радикалами, его чрезмерное количество мешает росту волос.

Как быть

Рекомендованная для взрослых суточная доза витамина Е составляет 15 мг.

Прежде всего, нужно позаботиться о своем рационе: он должен быть сбалансирован разнообразными витаминами и минералами. В таком случае не нужно будет принимать пищевые добавки, чтобы перекрыть дефициты.

И что главное, всегда перед тем, как приступить к приему любых новых добавок – проконсультируйтесь с врачом.