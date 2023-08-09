Можно ли домашних животных пускать в постель

Можно, если вы и животное здоровы и если есть все необходимые прививки. При этом существует небольшой риск развития аллергии и некоторых заболеваний.

Преимущества сна с животным

Мы знаем: иногда так трудно отказать этим глазам и хвостикам! К тому же многие утверждают, что засыпать с домашним питомцем проще: животные создают у хозяев ощущение комфорта и безопасности. Другой вопрос – насколько это безопасно для здоровья.

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Многие исследования показали, что любимцы способны снижать у хозяев уровень стресса: например, у взрослых взаимодействие с собаками повышает уровень окситоцина в крови, а у детей снижает показатели кортизола в стрессовой ситуации.

Иногда микроорганизмы и бактерии, которыми делятся животные, могут пойти на пользу. Есть данные, что дети, росшие с животными, меньше подвержены развитию аллергии. Однако если животное появляется у человека впервые во взрослом возрасте, риск развития аллергии увеличивается.

Несмотря на это, у такого соседства есть свои риски, которые нужно учитывать.

Недостатки сна с животным

Вам может показаться, что в постели только вы вдвоем, но это не всегда так. Животные могут переносить разные бактерии, паразиты и заболевания. Например, стафилококковые инфекции, лишай или болезнь кошачьих царапин. Если вы ежедневно просыпаетесь от того, что любимый пес лижет вам нос и щеки, то подцепить какую-нибудь инфекцию – проще простого.

Наконец, животные редко могут спокойно пролежать все восемь часов в постели и ни разу не шевельнуться. Опыт хозяев и исследования показывают, что сон в одной постели с собакой в несколько раз повышает шансы того, что вы проснетесь ночью. Кобель может начать вертеться, а кошки вообще ночные животные, которые не постыдятся ночью устроить в квартире форсаж.

Как сделать сон с животным комфортным

Все это еще не обязательно повод отказываться от сна в объятиях с любимым хвостиком, если очень хочется. Мы подготовили чек-лист о том, как безопасно разделить кровать с четырехлапым другом.