Распространенный вирус помог побороть рак на последних стадиях
- Генетически модифицированный вирус герпеса RP1 показал впечатляющие результаты в лечении агрессивной меланомы у пациентов с поздними стадиями, у 30% пациентов опухоли значительно уменьшились, а у половины исчезли полностью.
- В исследовании приняли участие 140 человек, вирус RP1 вводили вместе с иммунопрепаратом ниволумаб, и сейчас стартовало более масштабное исследование на 400 добровольцах.
- Принцип действия генетически модифицированных онколитических вирусов заключается в выборочном уничтожении раковых клеток и запуске иммунного ответа против злокачественных клеток в организме.
Несмотря на годы исследований и множество испытаний, до сих пор только один вирусный препарат получил одобрение для терапии рака в США и Европе. Но ситуация может измениться уже в этом месяце: на горизонте появился второй вирус-"борец" с онкологией, который показал впечатляющие результаты в лечении особо агрессивной меланомы – одного из самых опасных видов рака кожи.
Речь идет о генетически модифицированном вирусе герпеса RP1. Его вводили прямо в опухоли пациентов с запущенной меланомой на поздних стадиях – тех, кому уже не помогали традиционные методы терапии, пишет 24 Канал со ссылкой на New Scientist.
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Герпес против рака
В исследовании участвовали 140 человек, и вместе с вирусом они также получали иммунопрепарат ниволумаб, усиливающий ответ организма на злокачественные клетки.
Результаты оказались перспективными: у 30% пациентов опухоли значительно уменьшились, а у половины из них – исчезли полностью. Причем положительный эффект отмечался даже в тех опухолях, куда RP1 не вводили напрямую. Это свидетельствует о мощном системном воздействии терапии на организм в целом.
Половина пациентов, у которых сработало лечение, полностью избавились от всех опухолей. Такие результаты действительно вдохновляют,
– прокомментировал доктор Джино Ким Ин, онколог из Университета Южной Калифорнии.
По его словам, другие способы лечения на столь поздних стадиях рака часто оказываются менее результативными и вызывают больше побочных эффектов.
Сейчас стартовало еще более масштабное исследование с участием 400 добровольцев. Однако, по словам Ина, Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) может одобрить RP1 в комбинации с ниволумабом для пациентов с тяжелой меланомой уже до окончания этих испытаний.
Принцип действия онколитических вирусов
Сам принцип использования вирусов для борьбы с опухолями известен уже более века. Однако непосредственно заражать пациентов "дикими" вирусами слишком опасно, поэтому в 1990 научное сообщество сосредоточилось на создании генетически модифицированных штаммов, которые избирательно уничтожают раковые клетки и при этом безопасны для здоровых тканей.
Такие вирусы действуют двойным механизмом: они разрушают опухолевые клетки изнутри, а заодно запускают иммунный ответ против всех злокачественных клеток в организме, независимо от их расположения.
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