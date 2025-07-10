Речь идет о генетически модифицированном вирусе герпеса RP1. Его вводили прямо в опухоли пациентов с запущенной меланомой на поздних стадиях – тех, кому уже не помогали традиционные методы терапии, пишет 24 Канал со ссылкой на New Scientist.

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Герпес против рака

В исследовании участвовали 140 человек, и вместе с вирусом они также получали иммунопрепарат ниволумаб, усиливающий ответ организма на злокачественные клетки.

Результаты оказались перспективными: у 30% пациентов опухоли значительно уменьшились, а у половины из них – исчезли полностью. Причем положительный эффект отмечался даже в тех опухолях, куда RP1 не вводили напрямую. Это свидетельствует о мощном системном воздействии терапии на организм в целом.

Половина пациентов, у которых сработало лечение, полностью избавились от всех опухолей. Такие результаты действительно вдохновляют,

– прокомментировал доктор Джино Ким Ин, онколог из Университета Южной Калифорнии.

По его словам, другие способы лечения на столь поздних стадиях рака часто оказываются менее результативными и вызывают больше побочных эффектов.

Сейчас стартовало еще более масштабное исследование с участием 400 добровольцев. Однако, по словам Ина, Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) может одобрить RP1 в комбинации с ниволумабом для пациентов с тяжелой меланомой уже до окончания этих испытаний.

Принцип действия онколитических вирусов

Сам принцип использования вирусов для борьбы с опухолями известен уже более века. Однако непосредственно заражать пациентов "дикими" вирусами слишком опасно, поэтому в 1990 научное сообщество сосредоточилось на создании генетически модифицированных штаммов, которые избирательно уничтожают раковые клетки и при этом безопасны для здоровых тканей.

Такие вирусы действуют двойным механизмом: они разрушают опухолевые клетки изнутри, а заодно запускают иммунный ответ против всех злокачественных клеток в организме, независимо от их расположения.