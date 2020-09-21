В мэрии Одессы объяснили причины скопления машин скорой помощи на территории городской клинической больницы № 5, куда госпитализируют пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как рассказала директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко, очереди из скорых были вызваны спецификой работы лабораторий и "привычкой одесситов обращаться за медицинской помощью ближе к вечеру", пишет НВ.

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Эта больница является местом сортировки больных — если у человека подтверждается COVID, его везут в инфекционную больницу, если нет – переводят в другое лечебное учреждение,

– объяснила Якименко.

Она добавила, что результаты ПЦР-тестов приходят после 6 часов вечера. После этого медики вызывают "скорые" для перевозки больных, которых нужно переводить в другие стационары.

"К тому же наши жители часто любят обращаться в лечебные заведения ближе к ночи", – добавила директор департамента здравоохранения Одесского горсовета.

Напомним, неделей ранее руководитель благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова опубликовала видео очереди из 17 машин скорой помощи возле ГКБ № 5 в Одессе.

"Приехала я в больницу №3, узнать о бабушке 82-х лет, которую забрали утром на скорой с воспалением (легких – ред.) и все... Ни звука. А здесь... очередь из 17 машин. Продолжаем считать, что у нас все ок", – написала Ножевникова.

Смотрите видео очереди скорых в Одессе