Около 5% взрослого населения мира живет с депрессией. Это психическое расстройство, которое может существенно влиять на качество жизни и общее состояние здоровья.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения, передает 24 Канал. В то же время новое исследование, опубликовано в журнале Nutrients, показало, что риск развития депрессии можно уменьшить благодаря здоровому образу жизни – в частности, полноценному сну, физической активности и сбалансированному питанию.

Что выявило новое исследование?

Ученые из Южной Кореи и США проанализировали данные более 22 тысяч человек и обнаружили, что определенные минералы играют ключевую роль в профилактике депрессии. Наиболее значимыми защитными факторами оказались калий, цинк и натрий.

Калий стал универсальным фактором снижения риска депрессии в обеих популяциях – независимо от различий в пищевых привычках,

– объяснил Минкук Сон, доцент кафедры физиологии Университета Донг-А и автор-корреспондент исследования.

По его словам, диета – это один из самых доступных способов профилактики психических расстройств.

Как питаться для психического здоровья?

Специалисты отметили, что продукты с высоким содержанием калия и цинка, такие как лосось, листовая зелень, бобовые, квашеные овощи, йогурт, орехи и ягоды – способны поддерживать здоровье мозга и способствовать стабильности настроения.

Диетолог Моник Ричард отметила, что ежедневно важно употреблять разнообразные овощи, фрукты и бобовые, ведь они работают в комплексе с витаминами и другими минералами, обеспечивая организм необходимыми питательными веществами.

Она также привела пример дневного рациона с высоким содержанием калия: овсянка с бананом, шпинатный салат с фасолью, эдамаме, лосось со сладким картофелем и греческий йогурт с ягодами.

Исследование не установило прямой причинно-следственной связи между минералами и депрессией, однако оно в очередной раз подчеркнуло, что питание может стать важной составляющей как профилактики, так и поддерживающей терапии при психических расстройствах.