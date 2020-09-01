Недавно в одном из львовских вузов "накрыли" нарколабораторию по изготовлению метадона. Нет, не в кабинете математики, а в помещении лаборатории университета. Что же такое метадон, в чем его опасность и может ли он быть полезным – читайте в материале.

Метадон – это полусинтетическое лекарственное средство. Как тяжелое наркотическое вещество, метадон запрещен во всех странах мира. Впрочем, многие страны применяют его в медицине как "заместительную поддерживающую терапию" для лечения наркозависимых людей. В некоторых штатах его также используют в качестве анальгетика для лечения хронической боли.

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Итак, разберемся последовательно. Метадон синтезировали в Германии в начале 20 века с помощью хлора и тебаина, как синтетический аналог морфия. Сейчас метадон является наиболее распространенным наркотическим веществом на улицах. Это очень сильный наркотик, от которого ломка сильнее, чем от других опиатов.

От большинства других опиоидов метадон отличается длительным действием. Его последствия ощущаются около суток после однократного приема.

Опросы наркозависимых людей демонстрируют, что синдром отмены (ломка) после этого препарата длится примерно месяц. Тогда как после употребления героина до двух недель. Врачи, которые занимаются лечением наркозависимых, рассказывают, что муки тех людей, которые употребляли метадон, значительно больше, чем у любителей героина.

Метадон действует на те же опиоидные рецепторы, что героин и морфин, но не вызывает высокой степени эйфории.



Химическое соединение метадона / Изображение из Википедии

Побочные эффекты метадона

Метадон очень быстро накапливается в организме, вследствие чего даже незначительное превышение дозы может привести к передозировке и смерти. Поэтому применение метадона без медицинского работника даже для профилактических целей крайне опасно для жизни.

Даже те люди, которые не долго употребляют метадон, могут получить различные расстройства физического и психического здоровья, в частности:

проблемы с дыханием;

диарею;

аритмию;

приступы эпилепсии;

обморок;

потливость;

тремор (непроизвольное дрожание пальцев рук);

психическую неуравновешенность;

сексуальное бессилие;

бессонницу;

галлюцинации;

тревожность;

параноидальные, бредовые идеи;

апатию;

депрессию.

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Если регулярно употреблять метадон, могут возникнуть:

отек легких и удушье;

сыпь на коже;

анорексия;

отек рук и ног:

бессонница;

цирроз печени и гепатит;

почечная недостаточность;

импотенция и бесплодие.



Метадон – самый распространенный на улицах наркотик / Фото businessinsider.com

Отметим, что это еще не весь список побочных эффектов метадона. Также важно упомянуть и о симптомах синдрома отмены.

Ломка после употребления метадона – симптомы Расширенные зрачки;

Сильная рвота, постоянная тошнота;

Сильная боль в суставах;

Лихорадка;

Сильная головная боль и мигрень;

Потеря сознания;

Сильные депрессии;

Склонность к суициду;

Боль в глазах.

Как метадон может быть полезным

Как мы уже рассказывали выше, метадон используют для заместительной поддерживающей терапии и для снижения распространения ВИЧ-инфекции. ЗПТ признана в мире как наиболее экономически эффективный метод лечения людей с психическими и поведенческими расстройствами, которые возникли из-за употребления опиоидов.

Доказано, что заместительная терапия позволяет:

уменьшить употребление запрещенных опиоидов;

снизить уровень преступности, связанной с потребностью получения средств на приобретение нелегальных наркотиков;

уменьшить смертность в результате передозировок и преждевременную смертность, связанную с употреблением наркотиков;

улучшить социальное функционирование (трудоустройство, восстановление связей, родительских обязанностей и т.п);

уменьшить рискованное поведение, связанное с распространением ВИЧ-инфекции, гепатитов B и C среди людей, употребляющих наркотики инъекционно, улучшить профилактику передачи ВИЧ от матери к ребенку;

создать условия для эффективного лечения СПИДа, ТБ и сопутствующих заболеваний (сепсис, гнойные инфекции, гепатиты В и С, трофические язвы, флебиты);

улучшить соматическое здоровье пациентов.

Терапия метадоном официально поддерживается Всемирной организацией здравоохранения, Управлением ООН по наркотикам и преступности и Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИД.

ЗПТ применяют во всех странах Америки, Западной Европы, многих странах Восточной Европы и Прибалтики и в большинстве стран бывшего СССР (кроме России и Туркменистана). Так, ЗПТ с 2004 года применяют и в Украине. А с 2017 года эту процедуру полностью оплачивает государство.

Заместительная поддерживающая терапия не является панацеей от наркотической зависимости! Это лечение хронического заболевания. Некоторые пациенты программы могут нуждаться в терапии на протяжении многих лет, а кто-то – на протяжении всей жизни,

– говорится в сообщении Центра общественного здоровья.

Данные Центра общественного здоровья свидетельствуют, что сейчас в Украине насчитывается 317 000 человек, которые употребляют наркотики инъекционно. Из них 200 661 являются потребителями опиоидов.

Согласно рекомендациям международных организаций, ЗПТ должна охватывать не менее 35% больных. А особенно в тех странах, которые имеют высокие показатели ВИЧ/СПИДа. Зато в Украине эта программа насчитывает лишь 5,8% от оценочной численности потребителей опиоидов.