Что происходит с телом женщины во время менструального цикла

Это нормальный процесс: пока в матке прощаются с яйцеклеткой и эндометрием, в одном из двух яичников под влиянием фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) растут новые яйцеклетки. Каждая яйцеклетка окружена тканями, защищающими ее, питающими и производящими гормоны. Эта оболочка называется фолликулом, а сама фаза роста – фолликулярной фазой.

Далее следует овуляторная фаза. Она продолжается 16 – 32 часа. В настоящее время производится лютеинизирующий гормон (ЛГ). Его высокая концентрация приводит к разрыву фолликула и овуляции – выходу яйцеклетки в маточные трубы (половые органы, соединяющие матку и яичник). Попав в маточные трубы, яйцеклетка зависает в ожидании оплодотворения. Если в трубах уже будут залетевшие после незащищенного секса сперматозоиды, оплодотворение, скорее всего, произойдет.

Желтое тело и беременность

Последняя фаза цикла – лютеиновая или фаза желтого тела. Оставшись без яйцеклетки, клетки фолликула на время превращаются в желтое тело – особую железу, вырабатывающую гормоны – прогестерон и эстрадиол. Они угнетают производство ФСГ и ЛГ. А увеличение их концентрации – это сигнал для матки, который пора готовиться к прикреплению оплодотворенной яйцеклетки.

Эндометрий растет и утолщается. Если оплодотворение действительно произошло, стенки труб выталкивают яйцеклетку в матку. По дороге оплодотворенная клетка уже начинает делиться и, попав в матку, врастает в эндометрий, где будет развиваться следующие девять месяцев.

При беременности желтое тело производит прогестерон до формирования плаценты. А если оплодотворение не было, оно перестанет производить гормоны и разрушается. Из-за понижения эстрадиола и прогестерона эндометрий отделяется. Начинается менструация, во время которой все готовое к беременности уничтожается. В настоящее время другие гормоны – ФСГ и ЛГ – снова готовят новую яйцеклетку к росту.

Если менструальный цикл повторяется месяц в месяц, значит организм работает нормально. Обычно цикл длится 24 – 38 дней, но продолжительность может изменяться.