Почему некоторые люди высовывают язык, когда очень сосредоточены

Выдвигать язык при концентрации – это естественное поведение, которое встречается у многих людей как детей, так и взрослых. Особенно когда задействована мелкая моторика.

Считается, что такое поведение могло развиться из более рудиментарной системы общения, основанной на жестах. Выдвижение языка – это временная пауза в общении между языком и мозгом. Такой тайм-аут вроде бы освобождает мозг от контроля за языком и позволяет сильнее сконцентрироваться на выполнении задания.

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Почему люди высовывают язык

Существует несколько научных пояснений о выдвижении языка. Одно из них состоит в том, что область мозга, отвечающая за речь, сильно пересекается с сетями нейронов, ответственных за ловкость и мелкую моторику. Когда одни нейроны возбуждены, их активация может перетекать в соседние нейроны, управляющие ртом. Поэтому когда мы глубоко сосредоточены на мелких действиях, эффект перетекает в область языка, заставляя нас задействовать его там, где он не нужен.

Язык также связан с языковыми центрами мозга, поэтому он часто двигается, чтобы частично формировать слова, когда мы думаем. Иногда мы беззвучно произносим слова. Кроме того, ученые установили связь рук и рта: язык отображает действия рук во время мелкой моторики, поэтому может двигаться, изгибаться и выдвигаться.

Кто чаще склонен к такой концентрации

Выдвижение языка в результате концентрации – это поведение, которое чаще встречается у детей, чем у взрослых. Большинство детей высовывают язык, когда что-то мастерят, пишут или рисуют. Взрослые тоже могут это делать, но часто подавляют такое поведение из-за установленных социальных норм.