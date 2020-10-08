В медицинских учреждениях Харькова критическая ситуация с COVID-19, в холлах и коридорах расставляют кровати из складов и размещают там пациентов.

По состоянию на 7 октября в медицинских учреждениях города находились 811 человек с пневмонией. У 667 из них подтвердили коронавирус, сообщает Суспільне.

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Заместитель Харьковского городского главы Светлана Горбунова-Рубан рассказала, что заполненность в медицинских учреждениях города стабильно составляет 100%. Кровати никогда не пустеют – люди постоянно меняются.

По ее словам, есть даже такие ситуации, когда больной немного ждет в приемном отделении, пока выпишется предыдущий пациент.

Также есть и такие больницы, которые принимают больше инфицированных, чем на это рассчитаны. В частности, в городской больнице №18, которая рассчитана на 50 коек, находится 53 пациента. В то же время в больнице №13, которая рассчитана на 140 пациентов, уже лечатся 150 больных.

Они достали уже все кровати, которые были скрыты в складских помещениях. Кровати стоят в коридорах, они стоят в холлах, где есть места. И ничего с этим не сделаем: они будут стоять, они будут работать, и люди, которые на них лежат, будут лечиться, они будут получать все, что нужно,

– сказала Горбунова-Рубан.

Заместитель городского главы успокоила, что персонала хватает. Впрочем, она убеждена в том, что заболеваемость в городе будет расти и дальше.



В Харькове инфицированных начали размещать в холлах / Фото: Суспільне

Реакция Минздрава: что говорит Степанов

В Харьковской области уже не первый день регистрируют наибольшее количество новых больных по Украине. К примеру, 7 октября было зарегистрировано 685 новых случаев заражения, а 8 октября – 425.

3 октября на территории Новобаварского района состоялся концерт украинской певицы Оли Поляковой, Несмотря на карантин, мероприятие посетили около 2 тісяч человек. Глава Минздрава Максим Степанов возмущен действиями местных властей и неоднократно подчеркивал, что это было ошибкой.

В очередной раз обращаюсь к местной власти, к организаторам концерта... Эти цифры вас не пугают каждый день? Вы же точно видите, какое у вас количество коек каждый день заполняется больными COVID-19. Вы же точно знаете, в каких условиях у вас работают врачи. Мне так кажется, что по крайней мере должны знать, в каких условиях работает скорая, каждый день подвозя тяжелых больных в больницу,

– заявил Степанов на брифинге 8 октября.

Как будут выходить из ситуации

В городской больнице №25 из 190 коек доступ к кислороду только у 27, поэтому в учреждении проведут кислородопровод.

Кроме этого, в больнице №17 откроют еще 60 дополнительных коек, а на 8 и 9 этажах проведут кислородопровод. Всего в учреждении будет 190 койкомест.