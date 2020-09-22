Медсестра рассказала, как повторно инфицировалась коронавирусом: думала, это не возможно
На Львовщине медсестра во второй раз заболела коронавирусом. Женщина рассказала, что сначала не верила в повторные инфицирования.
Инфицированная медсестра семейной амбулатории села Добростаны Ольга Тицейко сама рассказала детали течения заболевания, пишет Укринформ.
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По ее словам, первый раз положительный ПЦР-тест выявили 18 мая, болезнь протекала в легкой форме, она была дома на самоизоляции.
Снова сдала анализ 1 июня, результат в очередной раз подтвердился, а 22 июня уже получила отрицательный результат. Следовательно, легко преодолев недуг, вышла на работу и была уверена, что во второй раз инфицироваться невозможно,
– сказала медработница.
Впрочем в начале сентября, она потеряла обоняние, у нее поднялась температура, были все признаки COVID-19. После этого сдала новый анализ и он был положительный.
Однако во второй раз течение болезни для медсестры стало значительно сложнее: высокая температура, кашель.
Врачи говорят, что второй раз женщина заразилась из-за снижения иммунитета.
Кроме того, главный эпидемиолог Львовщины Наталья Тимко заявила, что это не единственный случай повторного инфицирования коронавирусом. По ее словам, она лично знает четырех человек, у которых повторно наблюдались как клинические проявления коронавируса, так и подтвержденные ПЦР-анализом.
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Что известно о повторных случаях инфицирования коронавирусом
- Во-первых, вероятно, иммунитет к коронавирусу длится лишь несколько месяцев (ранее специалисты надеялись, что вирус, вызывающий COVID-19 будет похожим на SARS и MERS, к которым человек способен вырабатывать иммунитет на несколько лет).
- Во-вторых, иммунитет человека во время повторного инфицирования может сработать и не позволить серьезно заболеть, однако этот человек будет источником инфекции и угрозой для других.
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