Во Львове тем врачам, которые инфицировались коронавирусом на работе, выплатят по 20 тысяч гривен компенсации.

Сейчас с больными коронавирусом во Львове работают 620 медиков, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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С начала пандемии в городе во время работы с больными COVID-19 подхватили 168 медицинских работников.

Отметим, что с начала года в Украине коронавирус обнаружили у 6 874 медработников. При этом 4243 из них уже успели выздороветь. Известно о по меньшей мере 43 смертельных случаях среди работников медицинской сферы в результате COVID-19.

Напомним, что 3 мая Кабмин включил COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний. Признание болезни профессиональной позволяет медикам претендовать на материальную компенсацию.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что больным медикам будут осуществлять выплаты в размере до 635 тысяч. Сумма выплат будет зависеть от степени утраты трудоспособности.

Также в Украине планируют сделать страховые выплаты семьям врачей, которые умерли из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Во Львовской области уже несколько недель подряд наибольший прирост новых больных коронавирусом. Мэр Львова Андрея Садовый ранее заявил, что не стоит разделять больницы по принципу "лечит/не лечит COVID-19". По его словам, все врачи подвергаются опасности, а нагрузка на медицинскую систему возрастает.