Работники одной из больниц Харькова начали массово писать заявления на увольнение. После того, как медицинское учреждение перепрофилировали под больных COVID-19 – заявление написали 25 работников. Часть смогли вернуть, однако санитарок и медсестер до сих пор не хватает.

Больных COVID-19 в 25 городскую больницу привозили уже более недели. Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.

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Для них предусмотрели 200 коек и отдали корпус травматологии. Только в первые дни работы приняли более 100 пациентов. Однако медперсонал оказался не готов к приему таких больных.

Не все готовы работать в таких условиях. О своем увольнении в 25 больнице заявили примерно 20 человек. Однако пока нет информации, что они уволились,

– рассказала заместитель директора городского департамента здравоохранения Елена Головина.



Заместитель директора городского департамента здравоохранения / Скриншот с видео

Есть ли защита для персонала

Из-за риска потерять работу работники больницы боятся озвучивать проблемы на камеру. При этом волонтеры объяснили, в только что открытых для COVID-19 заведениях нет надлежащей защиты для персонала. Поэтому первыми увольняются санитарки и медсестры, у которых наименьшая зарплата.



В учреждениях нет надлежащей защиты для персонала / Скриншот с видео

Похожая ситуация уже возникала в Харькове. Тогда массово увольнялись в чернобыльском диспансере, когда туда начали доставлять больных коронавирусом. Однако впоследствии кое-кто передумал и остался работать, но нехватка в кадрах есть до сих пор. Когда перепрофилировали 25 больницу – средства защиты для медиков выделили из областного резерва.

Ситуация, которая возникла с медицинским персоналом, может быть абсолютно прогнозируемая. Когда ты сталкиваешься с COVID-19 и каждый день приходится работать в костюмах – есть определенные опасения,

- сказал заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Тарас Пастух.

Почему перепрофилировали больницу

Больница №25 уже – 4-е городское учреждение, которое работает с коронавирусом. Ее включили как дополнительную, ведь есть большой прирост больных. За соответствующей больницей больных COVID-19 в Харькове начнет принимать больница №18, в которой волонтеры также не исключили массовых увольнений.



Больных COVID-19 в Харькове начнет принимать больница №18 / Скриншот с видео