По информации Национальной полиции региона, медики оказали помощь детям в возрасте от 8 до 15 лет, которые прибыли на отдых из разных городов Украины – Харькова, Черкасс, Ивано-Франковска и Ровно, пишет 24 Канал.

Отравление детей на Львовщине

Всех госпитализировали с симптомами пищевого отравления, такими как тошнота, рвота, диарея и повышенная температура – Сейчас состояние пациентов оценивается как средней тяжести.

Первые обращения к врачам зафиксировали 17 августа. Работники следственных органов уже открыли уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм (ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины), что предусматривает немалые штрафы, арест или даже ограничение свободы до трех лет.

По данным "Суспільного", инцидент произошел в поселке Славское, которое традиционно популярно среди туристов и семей с детьми. Заведующий инфекционным отделением местной больницы Андрей Бабьяк уточнил, что у всех детей диагностирована острая кишечная инфекция. По его словам, это уже третий подобный случай в регионе в течение месяца.

Напомним, что в начале августа серьезное отравление произошло в одном из местных детских лагерей “Friendly Camp” – тогда пострадали более двадцати детей. Похожие инциденты заставляют в очередной раз задуматься о необходимости более жесткого контроля за санитарным состоянием туристических заведений и безопасностью питания для детей.

Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства событий и ждут результатов лабораторных экспертиз.