После празднования свадьбы во Львове зафиксировали вспышку коронавируса. Всего на праздник пришли 130 гостей, после застолья сразу несколько человек попали в больницу с двусторонней пневмонией.

Коронавирус на Львовской свадьбе

Сначала на свадьбу пригласили 180 гостей, но 50 – отказались прийти. Об этом сообщила врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталия Тимко у фейсбуке.

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Врач отметила, что свадьба состоялась в прошлые выходные, то есть 1 – 2 августа. По словам Тимко, масочный режим и социальная дистанция на свадьбе не соблюдались.

О социальной дистанции, конечно, никто не вспоминал. В масках есть неудобно, танцевать тоже... Все надеялись, что на свадьбу пришли только здоровые,

– написала Наталья Тимко.

Она добавила, что уже через 4 дня после свадьбы обнаружили первого больного. Несколько человек сразу попали в больницу с двусторонней пневмонией.

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Врач призвала соблюдать карантинные ограничения. Сейчас же во Львове продолжают проверять всех гостей свадьбы и их семья.