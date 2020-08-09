"В масках кушать неудобно, танцевать тоже": свадьба во Львове закончилась вспышкой COVID-19
После празднования свадьбы во Львове зафиксировали вспышку коронавируса. Всего на праздник пришли 130 гостей, после застолья сразу несколько человек попали в больницу с двусторонней пневмонией.
Коронавирус на Львовской свадьбе
Сначала на свадьбу пригласили 180 гостей, но 50 – отказались прийти. Об этом сообщила врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталия Тимко у фейсбуке.
Важно В Украине подтвердили 1199 новых случаев COVID-19: актуальная статистика
Врач отметила, что свадьба состоялась в прошлые выходные, то есть 1 – 2 августа. По словам Тимко, масочный режим и социальная дистанция на свадьбе не соблюдались.
О социальной дистанции, конечно, никто не вспоминал. В масках есть неудобно, танцевать тоже... Все надеялись, что на свадьбу пришли только здоровые,
– написала Наталья Тимко.
Она добавила, что уже через 4 дня после свадьбы обнаружили первого больного. Несколько человек сразу попали в больницу с двусторонней пневмонией.
Актуально Три большие свадьбы на Буковине отправили целый район в красную зону
Врач призвала соблюдать карантинные ограничения. Сейчас же во Львове продолжают проверять всех гостей свадьбы и их семья.