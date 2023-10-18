Неожиданный результат: марихуана улучшила течение коронавируса

Исследование, проведенное в США, выявило интересные результаты в отношении курящих марихуаны, заразившихся коронавирусом. По данным исследования, заболевание у этой группы пациентов протекало легче, а показатели смертности оказались ниже, чем у тех, кто не употреблял коноплю.

Новое исследование марихуаны

Для лучшего понимания влияния каннабиса на течение COVID-19 исследователи обратились к медицинским картам более 320 тысяч пациентов, у которых было установлено заражение коронавирусом.

Также на тему Замкнутый круг: лекарство против коронавируса способствует его распространению

Они использовали национальную базу данных National Inpatient Sample Database, отслеживающую случаи госпитализации и результаты лечения. Из этой группы пациентов 2603 человека (что составляет менее одного процента) сообщили, что употребляют марихуану.

Далее, исследователи сравнили, как протекала коронавирусная инфекция у людей, употребляющих каннабис, и у тех, кто не употреблял его. Для более объективных результатов ученые учли возраст, этническое происхождение, пол и наличие других сопутствующих заболеваний, включая хронические заболевания легких.

Марихуана облегчает течение коронавируса

По данным одномерного анализа, у курильщиков марихуаны наблюдались значительно более низкие показатели интубации (6,8% против 12%), острого респираторного дистресс-синдрома (2,1% против 6%), острой дыхательной недостаточности (25% против 52,9%). . ) и тяжелого сепсиса с полиорганной недостаточностью (5,8% против 12%). Кроме того, среди таких пациентов было меньше случаев остановки сердца в больнице (1,2% против 2,7%) и смертности (2,9% против 13,5%),

– отметил один из авторов исследования Фасих Сами Сиддик.

Кроме этого, сравнительный анализ двух групп пациентов выявил несколько ключевых отличий. Употреблявшие марихуану были в среднем младше и чаще курили табак по сравнению с теми, кто не принимал каннабис. Среди пациентов, не употребляющих марихуану, было больше случаев сопутствующих заболеваний, включая обструктивное апноэ во сне, ожирение, гипертонию и сахарный диабет.

Основываясь на этих наблюдениях, исследователи предполагают, что положительное влияние каннабиса во время пандемии может быть связано с его способностью замедлять проникновение вируса в клетки и сдерживать высвобождение воспалительных цитокинов, что в свою очередь может смягчить синдром чрезмерной иммунной реакции.