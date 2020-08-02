В Харьковской области умер 12-летний мальчик. По словам матери у него была ангина, которую она лечила дома и не обращалась к врачам.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковщины, там начали расследование.

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1 августа в Изюмский отдела полиции поступило сообщение от врача о том, что в приемное отделение доставили 12-летнего мальчика без признаков жизни,

– говорится в сообщении.

Мать мальчика рассказала, что у сына была ангина. Лечила женщина его дома, в медицинские учреждения за помощью не обращалась.

Внезапно мальчик потерял сознание, после чего мать принесла его в приемное отделение районной больницы.

Медики констатировали смерть ребенка. Открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, проводится проверка.